Hvor kom alle nazisterne fra? Ny undersøgelse har overraskende svar

Økonomer afviser de gængse forklaringer på Hitlers valgsejre i 1930erne og mener at have løst mysteriet: Nedskæringspolitik. For hver procents offentlig nedskæring i Tyskland steg støtten til nazisterne med 1,8 point. Og vi er ved at gentage fejlen igen i dag, advarer de. Derfor vinder det yderste højre frem.