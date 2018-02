Hvem skal sidde ved siden af hvem til OL-åbningsceremoni: »Det vil potentielt være en opskrift på katastrofe«

Ud over skiløb og medajler har mange udenlandske mediers dækning af det kommende vinter-OL handlet om de politiske spændinger, der hænger i luften på den koreanske halvø.

Nu har en logistisk hovedpine meldt sig for værtsnationen: Kim Yo Jong, der er søster til Kim Jong-Un, og den amerikanske vicepræsident Mike Pence er placeret meter fra hinanden ved den officielle åbningsceremoni.

En af OL-arrangørerne siger til Nyhedsbureaet Reuters:

»Det er en planlægningsmæssig hovedpine. Hvor tæt skal nordkoreanerne og amerikanerne sidde, når man i Washington har været så klar omkring sanktioner og pres på Nordkorea? Og hvem skal have de bedste pladser?«

Kim Yo Jong, søster til Kim Jong-Un, er med, når de Olympiske Lege begynder i morgen. Hun bliver betragtet som en af Kim Jong-Uns nærmest betroede.

Den amerikanske vicepræsident Mike Pence og hans kone Karen rejser fra Japan til Sydkorea.

Det er første gang, et medlem af Kim-dynastiet besøger Sydkorea, som teknisk set er i krig med Nordkorea. 30-årige Kim Yo Jong ankommer sammen med Kim Yog Nam, præsidenten for det nordkoreanske parlament. Kim Yo Jong kom sidste år på den amerikanske liste over blacklistede personer på grund af problemer med overtrædelser af menneskerettighederne og censur.

På forhånd har Nordkorea meldt ud, at de ikke vil mødes med amerikanerne. Den amerikanske vicepræsident er heller ikke positivt indstillet overfor mødet med den nordkoreanske delegation, og har bebudet sanktioner mod landet.

»Vi rejser til OL for at være sikre på, at Nordkorea ikke bruger stærk symbolisme med de olympiske lege som et bagtæppe, der dækker over sandheden om regimet,« sagde Mike Pence inden afrejsen til Sydkorea.

Spændingerne bliver ikke mindre af, at Pence er i Pyeongchang sammen med faren til den amerikanske studerende, der sidste år døde efter at have være fængslet i en Nordkoreansk fangelejr.

Den Internationale Olympiske komité, IOC, holder sig ude af diskussionen om, hvem der skal sidde hvor. De overlader den beslutning til de sydkoreanske værter, fortæller komiteens præsident til The Guardian.

»Vi vil ikke begå den fejl at blande os. Det vil potentielt være en opskrift på katastrofe,« siger Thomas Bach, IOC-præsident.

OL i Sydkorea De 23. Olympiske vinterlege afholdes i den sydkoreanske by Pyeongchang, der to gange tidligere har søgt om værtsskabet.

Legene finder sted fra 9. februar til 25. februar

I alt 15 sportsdicipliner dyster i 102 konkurrencer

2952 atlter fra 92 nationer deltager - af nye deltagerlande er blandt andet Ecuador, Eritrea, Kosovo, Nigeria og Singapore

Inden legenes åbning har der været fokus på spændingerne mellem Nord- og Sydkorea, Nordkore og USA samt udelukkesen af Ruslands dopingdømte atlter.

Danmark har 17 atleter med til OL i Pyeongchang Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Mens luften er kold mellem USA og den nordkoreanske delegation, er den sydkoreanske modtagelse mere positiv. Her har man udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at »Nordkoreas melding om, at Kim Jong-Uns søsters deltager, viser landets villighed til at løsne spændingerne på den koreanske halvø.«

Det forlyder, at den sydkoreanske præsident skal mødes med Kim Yo Jong til et frokostmøde i løbet af OL. Der spekuleres i, om Kim Yo Jong har et budskab fra sin bror med til den sydkoreanske præsident.

Den nordkoreanske delegation ankommer til nabolandet.

En demonstrant ved færgens ankomst.

En del af den nordkoreanske delegation er cheerleaders og som her et marchband, der skal støtte landets atleter.

Nordkorea har sendt en delegation bestående af over 280 mennesker. 22 er atleter, mens 200 kvindelige cheerleadere klædt i ens røde frakker ankom med skib onsdag.

Torsdag, dagen før den officielle OL-åbningsceremoni, var meldingen flere steder, at Nordkorea har afholdt en ’low key militærparade’ i hovedstaden Pyongyang, hvor titusindvis af mennesker var til stede i gaderne. Billeder viser tanks, der køres væk fra centrum, mens indbyggere hepper langs vejene.

TV-transmissionen af militærparaderne i Pyongyang, hvor titusindvis af mennesker angiveligt var på gaden.

Det er første gang i 40 år, at Nordkorea har holdt en militærparade i februar, og timingen møder kritik fra blandt andet USA.

Organisatorerne af OL har meldt ud, at paraden i nabolandet ikke vil »påvirke dynamikken« i de Olympiske Vinterlege.

Det kommende vinter-OL vil blive Nordkoreas første siden 2010.

Vinter-OL begynder i morgen og fortsætter til 25. februar, og planen er at Nord- og Sydkorea skal marchere ind under et fælles flag - men også det, har skabt furore.

Kunstkøjteløberne Ryom Tae Ok og Kim Ju Sik er nogle af de nordkoreanske medaljehåb.