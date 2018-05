Hvem korrumperer hvem? Eksplosive beskyldninger om et ukrainsk håndtryk i Det Hvide Hus

For Ukraines præsident, Petro Porosjenko, var mødet i Det Hvide Hus et dyrebart øjeblik.

Han så håndtrykket med den nyvalgte Donald Trump som en enestående mulighed for at tale sit lands sag. For Porosjenko ville frem for alt advare Trump mod det, den ukrainske regering dengang frygtede allermest: En politisk studehandel mellem Trump og Vladimir Putin hen over hovedet på Ruslands krigshærgede naboland.

Det lykkedes. I juni 2017 trådte Petro Porosjenko ind i Det Ovale Værelse, og i nogle minutter sad han ansigt til ansigt med Donald Trump.

Efter håndtrykket talte den ukrainske leder længe om, hvor afgørende det var for landet, at »mit møde i Det Hvide Hus sker før Putins«.

Set fra den ukrainske hovedstad, Kijev, var mødet en diplomatisk storsejr, der demonstrerede for alverden, at Porosjenko var kommet på bølgelængde med den nye amerikanske leder.

Men nu sår en række kilder tvivl om, hvorvidt diplomatisk benarbejde var den eneste årsag til mødet i Det Hvide Hus.

De eksplosive beskyldninger kaster samtidig nyt lys over de ukrainske myndigheders beslutning om at standse en følsom efterforskning af Trumps tidligere kampagnechef.

De to sager hænger sammen, siger højtstående - men anonyme - kilder til BBC. De to unavngivne ukrainske embedsmænd hævder kort sagt, at Porosjenkos regering var så desperat efter at få en fod i døren til Trumps kontor, at man var villig til at betale kolde kontanter for ulejligheden.

Og at der i Washington var en person, der var klar til at tage imod.

Vrede i præsidentens delegation

Den person var Trumps tidligere advokat, Michael Cohen. Han fik angiveligt stukket mindst 400.000 dollar i hånden for at hjælpe Porosjenko med at sikre sig et fuldtonet møde med den amerikanske præsident. Det siger en kilde, der beskrives som en højtstående efterretningsofficer i Porosjenkos egen præsidentadministration.

Der er dog ingen indikationer på, at Trump selv skulle have kendt til den angivelige betaling til Cohen.

Ifølge BBC blev Trump-advokaten blandet ind i sagen, fordi Ukraine ad vanlig diplomatisk vej ikke havde formået at få lovning på andet end et kort håndtryk i Det Hvide Hus.

Porosjenko havde brug for andet og mere. Den militære konflikt med russisk-støttede oprørere i det østlige Ukraine har kostet flere end 10.000 livet, og Ukraine havde desperat brug for opbakning fra USA.

Derfor var der til de sidste vrede i Porosjenkos delegation, fordi Cohen trods det høje honorar få timer før besøget ikke havde skabt klarhed om mødet.

De ukrainske diplomater havde samtidig en anden bange anelse. De frygtede, at nogle af Trumps folk optrådt køligt over for Porosjenko, fordi de mente, at ukrainerne havde satset på modstanderen Hillary Clinton under den amerikanske valgkamp.

Her var belastende ukrainske dokumenter om Trumps kampagnechef, Paul Manafort, nemlig blevet lækket. De viste, at Trumps kampagnechef havde modtaget store pengebeløb fra pro-russiske politikere i Ukraine.

Afsløringen var en af årsagerne til, at Paul Manafort flere måneder før valget måtte trække sig fra nøgleposten.

I sidste øjeblik faldt mødet i Det Hvide Hus dog på plads. Det blev imidlertid kort, og Porosjenko måtte holde et ydmygt pressemøde uden for hegnet til det Hvide Hus.

Støtte til Ukraines korruptionskamp

Efterfølgende sørgede den ukrainske regering for at rydde eventuelle sten af vejen. En efterforskning af Paul Manafort blev kort efter besøget syltet af de ukrainske myndigheder som en gestus over for Trump, fortalte en række ukrainske politikere til New York Times tidligere på måneden.

Den udlægning bekræfter Ukraines statslige undersøger nu ifølge BBC.

»Det var aldrig en direkte ordre til at at standse Manafort-undersøgelsen. Men ud fra efterforskningens forløb er det klart, at vores overordnede forsøger at skabe hindringer,« siger Serhij Horbatjuk fra den ukrainske anklagemyndighed.

Dermed rejser sagen ikke bare nye spørgsmål om den forhenværende Trump-advokat Michael Cohen, hvis kontor i sidste måned blev ransaget af de amerikanske myndigheder. Ifølge bankdokumenter offentliggjort af avisen The Guardian har Cohen også modtaget penge fra den russiske oligark Viktor Vekselberg.

Oplysningerne er også opsigtsvækkende i lyset af den højtprofilerede vestlige støtte til at retsreformer og kamp mod den vildtvoksende korruption i Ukraine. Danmark er i næste måned vært for en konference om samme emne i København.

Ukrainian President Poroshenko's office just sent me this in response to report by BBC that Kyiv paid Cohen to fix White House visit with Trump: pic.twitter.com/QrPA2Rwnx6 — Christopher Miller (@ChristopherJM) 23. maj 2018

Hvis beskyldningerne om korrupte pengestrømme til Washington holder vand, er de »ødelæggende« for korruptionskampen, siger Serhij Lesjtjenko, en højtprofileret reformpolitiker i det ukrainske parlament.

Ukraines præsidentadministration afviser imidlertid anklagerne som »åbenlys løgn og bagvaskelse«. Porosjenkos kontor varslede sent onsdag, at man vil sagsøge BBC i sagen.

Også Trumps nye advokat, Rudy Giuliani, kaster koldt vand på anklagerne. Han medgiver dog, at en betaling for besøget hos Trump kan have været drøftet.

»Jeg er nødt til at formode, at der har været en diskussion om at gøre dette. Men på ingen af siderne blev det gennemført,« siger Giuliani til Business Insider.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland