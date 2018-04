Hvem er Cubas nye præsident, Miguel Díaz-Canel?

Aldrig så snart havde Cuba og Obamas regering besluttet at genoprette de diplomatiske forbindelser, før årtiers bitre bundfrost begyndte at tø op. Ambassader blev genåbnet, amerikanere begyndte at strømme til øen: Gardinerne var pludseligt trukket fra på Cuba, som ellers havde været gemt væk siden Den Kolde Krig.

Et enkelt mysterium stod dog stadig: Mens stort set alle kendte Cubas præsident, Raúl Castro, var hans håndplukkede efterfølger, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, stort set ukendt.

Så da medlemmer af den amerikanske kongres besøgte Cuba i begyndelsen af 2015, overvældede de Díaz-Canel med spørgsmål: Hvad mente han om den revolution, der stadig definerede østatens politik og plads på verdensscenen?

»Jeg blev født i 1960 - efter revolutionen,« svarede han. »Jeg er ikke den bedste til at besvare Deres spørgsmål om det emne.«

Miguel Díaz-Canel blev Cubas nye præsident torsdag, dagen inden sin 58-års fødselsdag. Han har tilbragt hele sin liv med at tjene en revolution, han ikke kæmpede for.

Som han gjorde sine amerikanske gæster opmærksom på, er den nye præsident født et år efter, at Fidel Castros styrker tog magten i landet. Han er også den første uden for Castro-klanen til at lede Cuba siden dengang i 1959.

Díaz-Canel overtog ledelsen af regeringen torsdag morgen til stående bifald fra Nationalforsamlingen, der selv havde valgt ham næsten enstemmigt. Raúl Castro omfavnede ham og løftede hans arm i vejret.

Den revolutionære aura

Miguel Díaz-Canels langsomme, men usvigelige vej op gennem bureaukratiet har været ledsaget af en aldrig vaklende loyalitet over for den socialistiske sag, men indtil for få år siden holdt han sig overvejende i baggrunden.

Nu skal han som landets leder pludselig påtage sig en vanskelig balanceakt. De fleste forventer, at han som præsident vil stå for kontinuitet, ikke mindst fordi han stadig står i skyggen af Raúl Castro, der bliver som leder af de væbnede styrker og kommunistpartiet, Cubas to stærkeste institutioner.

Men Díaz-Canel skal også finde en vej at genoplive økonomien på et tidspunkt, hvor USAs præsident Trump lægger afstand til det begyndende samarbejde med Cuba. Og så skal han ikke mindst finde en måde at håndtere de udbredte frustrationer blandt mange cubanere, som er utålmodige over tempoet i forandringerne, og han skal vel at mærke gøre det uden den revolutionære aura og prestige, hans forgængere kunne nyde godt af.

Denne aura har været selve grundfjeldet under den politiske magt i Cuba, siden Fidel Castro tog magten i landet i 1959. I de følgende år regerede Castro-brødrene med jernhånd, suppleret af en kadre af loyalister, som næsten alle havde kæmpet med under revolutionen.

En stort set ukendt skikkelse

Den eneste virkelige opposition til Castro-brødrene viste sig at være tiden.

Fidel Castro overdrog magten til Raúl i 2006 og døde ti år senere i en alder af 90 år. Raúl gennemførte derpå en række vægtige reformer og sluttede af med den måske mest afgørende: overdragelsen af magten til en ny generation.

Efter at have åbnet økonomien for private investeringer og selvstændig virksomhed, lempet rejsebestemmelserne og genetableret forbindelsen til ærkefjenden USA valgte Raúl Castro altså i sidste ende at give magten videre til Miguel Díaz-Canel.

Men »han er en person, som har haft meget lidt kontakt med amerikanske politiske eller kulturelle figurer,« siger Daniel Erikson, der har en fortid i det amerikanske udenrigsministerium. »Faktisk er han heller ikke særligt kendt i resten af Latinamerika.«

Lige siden Díaz-Canel i 2013 blev udnævnt til vicepræsident, har cubanere og udenlandske iagttagere døjet med at finde oplysninger om den gådefulde tronarving, og de har gennemrodet hans fortid som partileder i provinserne Villa Clara og Holguín og senere hans tid som forsknings- og uddannelsesminister for at finde spor og bud på, hvordan han ville blive som leder.

I hver af disse stillinger har den nye præsident imidlertid optrådt som en stilfærdig, men effektiv leder, der syntes åben over for forandringer. Mange har sagt, at han var god til at lytte, mens andre har beskrevet ham som omgængelig og fri for den stivhed, der meget ofte karakteriserer partichefer.

En vis økonomisk realisme

De mest udbredte historier fokuserer på hans tilsyneladende jordbundne facon: Han tog cyklen i stedet for sin ministerbil, da der var mangel på benzin; han forsvarede en bøsseklub i Santa Clara mod protester og lyttede ofte og tilsyneladende gerne til akademikernes beklagelser, da han var deres minister.

Senest har han gjort sig til fortaler for internetadgang i Cuba ud fra det argument, at landet ikke kan isolere sig fra omverdenen.

For selv om hans holdninger i et og alt flugter med partilinjen, så siger de, der kender ham, at han ikke abonnerer på forestillingen om, at Cuba kan fritage sig selv fra den modernisering, som er nødvendig for at deltage i den globale økonomi.

Oversættelse: Lars Rosenkvist