Hvad sker der med #MeToo, når en feminist er den anklagede?

Sagen synes at være en velkendt historie, som blot er vendt på hovedet: Den verdenskendte professor i tysk og sammenlignende litteratur ved New York University, Avital Ronell, blev kendt ansvarlig for seksuel chikane af en tidligere mandlig studerende ved navn Nimrod Reitman.

En elleve måneder lang efterforskning nåede til det resultat, at professor Ronell var ansvarlig for seksuel chikane, både fysisk og verbalt, i en sådan grad, at hendes opførsel var »så gennemgribende, at den ændrede betingelserne og forudsætningerne for hr. Reitmans studiemiljø.« Universitetet har nu suspenderet professor Ronell for det kommende akademiske år.

I rapporten, som The New York Times har set uddrag fra, siger Reitman, at han blev udsat for seksuel chikane gennem tre år, og han offentliggør snesevis af mails, i hvilke professoren refererer til ham som »min højst elskede,« »mit kæledyr,« »Cock-er Spaniel« og »min betagende og smukke Nimrod.«

Sagen lander lige midt i #MeToo-bevægelsens opgør med seksuelt misbrug, og de udfordrer dermed feministerne: Hvordan skal de reagere, når en af deres egne opfører sig dårligt? Svaret har rokket den akademiske verden.

Kort efter at universitetet havde lagt sig fast på sin endelige afgørelse her i foråret, sendte en gruppe universitetsfolk fra forskellige dele af verden et fælles brev til New York University til forsvar for professor Ronell:

»Selv om vi ikke har haft adgang til de fortrolige sagsakter, så har vi alle arbejdet tæt sammen med professor Ronell i mange år,« skrev professorerne i et udkast, som blev lagt på en blog i juni. »Vi har alle oplevet hendes forhold til de studerende, og nogle af os kender den person, som har iværksat denne ondskabsfulde kampagne imod hende.«

Kritikere ser brevet og dets fokus på de potentielle skadevirkninger for professor Ronells omdømme som et ekko af tidligere forsvar for magtfulde mænd.

»Vi vil gerne bevidne professor Ronells yndefuldhed, hendes kvikke vid og intellektuelle engagement og beder om, at hun blliver behandlet med den værdighed, som retteligt tilkommer en med hendes internationale status og omdømme,« skrev professorerne.

Klage to år efter dimissionen

Nimrod Reitman, der i dag er 34 år gammel og ansat ved Harvard University, siger, at professor Ronelle gentagne gange kyssede og berørte ham, sov sammen med ham i hans seng og forlangte, at han også lagde sig i hendes seng. Hun sendte emails og SMS'er og ringede konstant til ham, og hun nægtede at arbejde sammen med ham, hvis han ikke svarede. Reitman er bøsse og nu gift med en mand. Professor Ronell er lesbisk.

Men professor Ronell afviser enhver form for chikane. »Vores kommunikation - som Reitman nu hævder udgjorde seksuel chikane - foregik mellem to voksne, en homoseksuel mand og en ditto kvinde, der har en israelsk baggrund til fælles og i øvrigt også en forkærlighed for blomstrende og affekteret kommunikation, som skyldes vores fælles akademiske baggrund og følsomhed,« skrev hun i en erklæring over for The New York Times.

»Denne kommunikation blev i en periode på tre år gentagne gange budt velkommen, besvaret og opmuntret fra hans side.«

Hun tog mine hænder og lagde dem på sine bryster, og hun pressede sig ind mod mit skød. Nimrod Reitman

Men to år efter at være dimitteret fra NYU med en Ph.D. indgav Nimrod Reitman en klage mod sin tidligere vejleder. Her nedlagde han påstand om seksuel chikane, seksuelle overgreb og forfølgelse. I maj fandt universitetet så professor Ronell ansvarlig for seksuel chikane, mens det frikendte hende for de andre anklager.

Reitmans advokat, Donald Kravet, har meddelt, at han og hans klient har lavet et udkast til en stævning af universitetet og professor Ronell, men at de for indeværende overvejer deres muligheder.

Til sengs med professoren

Både Reitmans og Ronells udlægninger af deres fælles fortid ligner andre #MeToo-historier. Som Reitman husker det, var han bange for sin professor og den magt, hun besad over ham. Han gik derfor med til en opførsel, som efterlod ham med en følelse af at være blevet krænket. Professor Ronell siger omvendt, at Reitman var ivrig efter at få hendes opmærksomhed og vejledning.

Problemet begyndte ifølge Reitman i foråret 2012, før han begyndte på universitetet. Professor Ronell inviterede ham til at bo hos sig i Paris i nogle dage. Da han ankom, bad hun ham læse lyrik op for hende i hendes soveværelse, mens hun tog sig en lur, fortæller han.

»Allerede det var et alarmsignal for mig,« siger han. »Men jeg tænkte - nå ja, du er her nu. Du må hellere lade være med at lave en scene.

Men så trak hun ham ned i sengen.

»Hun tog mine hænder og lagde dem på sine bryster, og hun pressede sig ind mod mit skød. Hun kyssede mig, mine hænder, min krop...«

Det var en opførsel, som skulle fortsætte, da de begge kom tilbage til New York.

En lidt underfrankeret mand

Professor Ronell og nogle af dem, der støtter hende, har forsøgt at miskreditere Reitman på velkendt vis. De har stillet spørgsmål ved, hvorfor det tog ham så lang tid at melde chikanen, og hvorfor han tilsyneladende havde et så intimt forhold til professor Ronell, hvis han i virkeligheden var elendig til mode. Måske, foreslog Ronell på et tidspunkt, var han frusteret, fordi han ganske enkelt ikke var kvik nok.

»Hans største problem var en svigtende sammenhæng i det, han skrev, og en mangel på forståelig argumentation,« sagde hun i en samtale, som indgår i sagsmappen.

Oversættelse: Lars Rosenkvist