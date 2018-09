Det bliver en kansler, der her og nu kan koncentrere sig om EU, når hun senere i dag lander i Salzburg inden det uofficielle EU-topmøde.

Efter et to timers krisemøde tirsdag lykkedes det nemlig at finde en løsning på krisen om efterretningschefen, som partiformændene i den tyske regering kan leve med:

Efterretningschef Hans-Georg Maassen, der blandt andet er blevet kritiseret for, at han skulle have nedtonet højreorienteret vold i den østtyske by Chemnitz, fjernes fra sin post. Men i stedet for at sende ham på pension giver man ham en ny stilling som statssekretær i Horst Seehofers indenrigsministerium - ovenikøbet til en højere løn.

Beslutningen har skabt stor frustration internt i regeringen, hvor socialdemokraterne er imod det. Flere satte i går spørgsmålstegn ved, hvor længe partiet skal fortsætte med at regere med Merkel.

Ifølge flere tyske kommentatorer vil Maassen-sagen derfor stadig spøge et stykke tid i den tyske regering.

Har de drukkket?

Flere socialdemokratiske politikere udtrykte tirsdag stor frustration over, at Massen ikke blev fyret.

»Hvad har regeringen drukket under det krisemøde?« spurgte Florian Post (SPD), der er valgt i München. Formanden for de unge socialdemokrater, Kevin Kühnert, gik skridtet videre og pegede på, at hans smertegrænse for at fortsætte i koalitionen nu var nået.

En af partiets næstformænd, Ralf Stegner, bakkede ham op, mens ligestillingsminister Franziska Giffey (SPD) udtrykte bekymring for, om den formelle forfremmelse kunne forenes med befolkningens »retfærdighedsfølelse«.

Tidligere SPD-formand angriber Seehofer

Tidligere SPD-formand angriber Seehofer

Den tidligere formand Sigmar Gabriel kritiserede Seehofer skarpt på Twitter: »Maassen bliver belønnet for sit svigt. Hvis illoyalitet og manglende evner er den nye målestok for at gøre karriere, har Horst Seehofer store chancer for at indtage positionen som FN-generalsekretær.«

Også Alternative für Deutschland (AfD) kritiserede beslutningen - om end med omvendt fortegn.

Det var Merkel og ikke Maassen, der burde være gået. Samme skæbne burde være overgået Horst Seehofer, men ifølge gruppeformand Alice Weidel »fik han lov til at blive for bagefter at skulle indkassere fiaskoen ved delstatsvalget i Bayern.«

++Der unbequeme Mitarbeiter wird weggelobt++

Innenminister #Seehofer darf bleiben und das Debakel der #LtwBayern kassieren.

Mit #Maaßen geht ein fähiger Kopf, der die Entwicklung der Merkel’schen Asylpolitik von Beginn an kritisch gesehen hat.#AfD

➡️ https://t.co/UpwP4LTcPX pic.twitter.com/hV1uzZ1Uvs — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 18. september 2018

Delstatsvalget finder sted 14. oktober. Flere tyske kommentatorer peger på, at Seehofer, hvis parti kun står til 35 pct i målingerne, ikke kunne have overlevet, hvis Maassen her og nu var blevet sendt på pension.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vælgerne i Bayern reagerer på den salomoniske løsning.

Pressemøde onsdag

Indenrigsminister Seehofer holder pressemøde onsdag, hvor han skal forklare regeringens beslutning og også løfte sløret for, hvad Maassen skal lave i indenrigsministeriet.

Seehofer har i forvejen et rekordhøjt antal statssekretærer. Eller som Gabriel syrligt tweetede: Hvis han får to statssekretærer til, kan han stille med et fodboldhold.