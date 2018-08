Hundredvis af mennesker markerer årsdag for Charlottesville

Charlottesville. Hundredvis af studerende og aktivister fra venstrefløjen gik lørdag på gaden i Charlottesville, Virginia, for at markere årsdagen søndag for sidste års voldsomme sammenstød i byen.

Urolighederne i Charlottesville sidste år eskalerede, da en stor gruppe nynazister med hagekorsflag og højrenationale stødte sammen med moddemonstranter.

Nynazisterne marcherede i samlet flok gennem området ved universitet i Virginia, mens de sang antisemitiske slagsange og gik til angreb på moddemonstranter.

En kvinde blev dræbt, og 19 personer såret, da en ung højreekstremist pløjede sin bil ind i demonstranterne.

Flere har siden kritiseret politiet for ikke at gribe hurtigt nok ind, da overfaldene på moddemonstranterne begyndte.

Lørdag råbte flere af demonstranterne "Cops and Klan go hand in hand" (på dansk "politi og Ku Klux Klan går hånd i hånd", red.), mens de gik ned ad gaderne.

