Hundredvis af klager over svensk valg: Politikere tilbyder penge i bytte for stemmer

Svenske myndigheder har modtaget 300 klager om valgfusk

Der er opstået mistanke om, at der er sket fejl og foregået fusk flere steder i Sverige under søndagens valg til Riksdagen.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Foreløbigt er det uklart, om der er hold i mistanken, men Riksdagens kontrolmyndighed, Valprövningsnämnden (VPN), har modtaget omkring 300 klager.

Det fortæller Cecilia Persson fra VPN.

»De fleste handler om riksdagsvalget, men vi har ikke været i stand til at gennemgå dem alle sammen endnu,« siger hun til svensk SVT om klagerne.

Flere af dem drejer sig om medlemmer af politiske partier, som har fulgt vælgere ind i valglokaler samt stemmebokse og hjulpet dem med at stemme.

Ifølge Dagens Nyheter er flere tilfælde blevet politianmeldt. Og både i Värmland og i kommunen Degerfors kan der potentielt blive tale om omvalg, skriver avisen videre.

Degerfors Kommune har politianmeldt to lokalpolitikere for »unødig valgpåvirkning«. En af dem har ifølge anmeldelsen tilbudt penge i bytte for stemmer.

Først om to uger har Valprövningsnämnden gennemgået alle sagerne.

I mellemtiden skal den svenske valgmyndighed tælle sig frem til et endeligt valgresultat baseret på de afgivne stemmer.

Onsdag var optællingen af sent indkomne stemmer samt stemmer fra udlandssvenskere fortsat i gang.

Det er ekstremt lige i kampen om nogle af mandaterne. Et mandat har således sprunget frem og tilbage mellem Centerpartiet og Sverigedemokraterna flere gange.

Indtil videre har de rødgrønne partier en smal føring på et eller to mandater foran de borgerlige partier i Alliansen, der er navnet for den blå blok.

I løbet af de seneste dage er der blevet opdaget flere fejl i optællingen og registreringen af stemmerne. Onsdag blev det kendt, at 1.100 stemmer fra et valgdistrikt i kommunen Höganäs var blevet fejlregistreret.

Her var stemmer afgivet i det regionale valg blevet medregnet i resultatet fra riksdagsvalget. Noget lignende var sket i et distrikt i Västra Götaland.

Ifølge den svenske valgmyndighed påvirker fejlen i Höganäs ikke det samlede valgresultat.

Ti millioner amerikanere kan blive ramt af ekstrem orkan

Utrygheden spreder sig i det sydøstlige USA, mens orkanen »Florence« nærmer sig den amerikanske østkyst.

Orkanen ser nemlig ud til at ramme mere sydligt end hidtil antaget, lyder det fra det amerikanske orkancenter.

Over ti millioner personer kan risikere at blive berørt af orkanen, lyder meldingen ifølge nyhedsbureauet AP.

Guvernøren i Georgia erklærer derfor undtagelsestilstand i delstaten, som det allerede er blevet gjort i Virginia, Maryland, North Carolina og South Carolina.

Orkanen er på vej mod den amerikanske østkyst dog aftaget i styrke, lyder det fra det amerikanske orkancenter tidligt torsdag morgen dansk tid.

»Florence«, der tidligere har været vurderet som en kategori 4-orkan, er torsdag morgen nedskaleret til en kategori 2-orkan. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vindstyrken er aftaget fra 225 til 175 kilometer i timen.

Orkanen forventes dog stadig at ramme den amerikanske østkyst med livstruende vindstyrke og voldsomme regnskyl, advarer orkancenteret.

»Florence« forventes at gå i land ved den sydlige kyst i North Carolina og den østlige del af South Carolina natten til fredag.

Derfra ventes den at bevæge sig vestpå, hvor den med voldsomme regnskyl vil kunne forårsage katastrofale oversvømmelser inde i landet, melder orkancenteret.

Tidligt torsdag dansk tid befinder orkanen sig 520 kilometer sydøst for Wilmington i North Carolina.

»Katastrofen står ved vores døråbning og er på vej ind,« siger Roy Cooper, guvernør i North Carolina.

Wilmington ligger allerede øde, efter at lokalbefolkningen er blevet evakueret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mere end 1,7 millioner personer er i alt beordret evakueret fra kystområderne i Virginia og North og South Carolina.

Over 300.000 har allerede forladt den sydlige kyst i South Carolina, oplyser delstatens guvernør, Henry McMaster.

5,25 millioner personer lever i områder, hvor der er udsendt orkanvarsler. 4,9 millioner personer lever i områder med stormvarsler.

Ny Trump-bog bliver flået ned fra hylderne i rekordfart

En ny, afslørende bog om USAs præsident, Donald Trump, er allerede dagen efter udgivelsen godt på vej mod en million solgte eksemplarer.

Det oplyser Simon & Schuster, der er udgiveren af bogen.

Bogen hedder »Frygt: Trump i Det Hvide Hus« og er skrevet af den kendte amerikanske journalist Bob Woodward.

Ikke mindre end 750.000 eksemplarer er allerede blevet solgt onsdag - dagen efter udgivelsen. Det er ifølge nyhedsbureauet AP blandt de hurtigst sælgende fagbøger i nyere tid.

Simon & Schuster, der er en af USAs største bogudgivere, oplyser også, at selskabet aldrig nogensinde i sin 94-årige levetid har modtaget så mange forudbestillinger på en bog som Woodwards.

Simon & Schuster har tidligere udgivet bøger om blandt andre den amerikanske politiker Hillary Clinton og den afdøde Apple-chef Steve Jobs.

I bogen beskriver Woodward gennem en lang række interviews med kilder tæt på Trump præsidentens første 18 måneder i Det Hvide Hus.

Bogen har vakt stor opsigt i det politiske USA. Trump selv har stemplet bogen som værende fuld af løgn. Det samme gjorde Trump i øvrigt, da Michael Wolff tidligere på året udgav bogen »Fire and Fury«.

Præsidentens søn Eric Trump har også taget afstand fra bogen.

»Man kan skrive en opsigtsvækkende bog fyldt med sludder og vrøvl, og så vil CNN helt sikkert gerne høre fra dig, fordi de elsker at svine præsidenten til,« siger Eric Trump i et interview på tv-stationen Fox onsdag.

Den nye bog om Trump har blandt andet fået særlig opmærksomhed fordi Bob Woodward, bogens forfatter, er særdeles velanset i USA.

Woodward var blandt andet med til at vælte den tidligere amerikanske præsident Richard Nixon i Watergate-skandalen, hvor Nixon blev afsløret i at aflytte sine politiske modstandere.

Siden da har han også skrevet bøger om flere amerikanske præsidenter.

Nu må transkønnede Daniel hedde Daniela

Efter fem års politisk tovtrækkeri har Chiles kongres onsdag godkendt en ny lov om kønsidentitet. Loven tillader transkønnede personer over 14 år at ændre deres navn og køn i officielle registre.

Loven blev vedtaget med 95 stemmer for og 46 imod.

Aktivister kalder loven for »historisk«. Bevægelsen for homoseksuel integrering og befrielse i Chile udtaler, at den nye lov »vil forbedre livskvaliteten for tusindvis af mennesker«.

Loven gør det muligt at ændre oplysninger i fødselsattester. Unge mellem 14 og 18 år skal dog først have tilladelse fra en forælder eller værge, ligesom at en familiedomstol skal give samtykke.

Lovforslaget blev allerede godkendt af Chiles senat i sidste uge.

Efter onsdagens godkendelse i kongressen har præsident Sebastian Piñera 30 dage til at underskrive loven.

De konservative politikere Sergio Bobadilla og Juan Antonio Coloma siger efter afstemningen, at de har tænkt sig at gå til forfatningsdomstolen. De mener, at loven »underminerer retten til den biologiske identitet hos mindreårige«.

Chiles forfatningsdomstol er i praksis en form for tredje lovgivende kammer. Domstolen kan således ændre de love, der allerede er godkendt af kongressen og senatet.

Både det regerende parti og oppositionen appellerer til forfatningsdomstolen, når de ikke er enige i en netop vedtaget lov.

LGBTQ-aktivister bifalder den nye lov. Samtidig beklager de dog, at den ikke omfatter personer under 14 år.

»I dag er bittersød, fordi diskriminationen af dem under 14 år vil medføre flere selvmord,« siger Rolando Jimenez, en af stifterne af Chiles bevægelse for homoseksuel integrering og befrielse.

