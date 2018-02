Hund bliver medlem af de tyske socialdemokrater - kan stemme ved vigtig afstemning

Det er ikke usædvanligt, at utilfredse tyske socialdemokrater bjæffer op, når partiledelsen træffer upopulære beslutninger.

Men det var ikke meningen, at hunden Lima uden videre skulle udstyres med socialdemokratisk partibog og retten til at stemme ved en afstemning, der kan afgøre Tysklands politiske fremtid.

Det er formiddagsavisen Bild, der står bag indmeldelsen af den firbenede socialdemokrat.Avisen ville teste SPDs evne til at kontrollere nyindmeldte medlemmer forud for en vigtig urafstemning, der kan udløse nyvalg eller tvinge Angela Merkel til at forsøge at danne en mindretalsregering.

I de kommende uger skal de kriseramte socialdemokrater nemlig brevstemme om, hvorvidt SPD skal danne regering med de konservative partier CDU og CSU. Udsigten til endnu en regering som juniorpartner under Angela Merkel møder stærk modstand blandt mange socialdemokrater og har ført til en bølge af indmeldelser i partiet.

Indmeldelsen af Lima antyder, at den socialdemokratiske partiorganisation har vanskeligt ved at håndtere de mange nye medlemmer.

»Kære Lima, jeg glæder mig over din indmeldelse i SPD«, lød svaret ifølge Bild. »Din indmeldelse er registreret i vores medlemsdatabase. Det betyder, at du kan deltage i medlemsafstemningen om en mulig koalitionsaftale.«

Angiveligt er det også lykkedes Bild at indmelde en kat, der lyder navnet Kotka Kowalska, skriver avisen Die Welt.

Bild-redatøren Nikolaus Blome medgiver, at det er fristende at trække på smilebåndet over de firbenede socialdemokrater. Ikke desto mindre er der tale om en alvorlig sag på et tidspunkt, hvor fremmede stater og hackergrupper i stigende grad forsøger at manipulere med demokratiske processer i vesten, skriver Blome i en kommentar.

»For hvad Bilds (dyre-)forsøg lykkedes med inden for få minutter, kan andre også gøre. I tusindtal. Men med helt andre – og helt umorsomme – motiver«.

