Hoppeborg eksploderer: Lille pige slynget seks meter op i luften og dræbt

Eksplosion i hoppeborg i England dræber lille pige

En lille pige blev søndag dræbt, da hun blev slynget gennem luften fra en hoppeborg, der eksploderede på en strand i det østlige England.

Ulykken skete i Gorleston-on-Sea, som ligger tæt ved Great Yarmouth i Norfolk, oplyser det lokale politi til BBC.

»Politiet kan bekræfte, at et barn omkom ved en ulykke i Gorleston tidligere i dag. Hun blev bragt til et lokalt hospital, men døde desværre,« siger en talsmand for politiet.

Ifølge britiske medier eksploderede den oppustelige hoppeborg af ukendte årsager.

Et øjenvidne, Sarah Allard, siger til flere britiske medier, at hun hørte et højt brag fra de to hoppeslotte, som var placeret på stranden.

Pigen blev slynget seks meter op i luften, skriver flere britiske medier.

En livredder gav hjertemassage til pigen, indtil lægepersonale ankom til stedet, men hendes liv stod ikke til at redde.

En undersøgelse af sagen er indledt af flere forskellige instanser. Bl.a. politiet og lokale sundhedsmyndigheder.

Stranden, hvor ulykken skete, var godt fyldt op med mennesker søndag. Hoppeborgen var placeret på en lav platform i et legeområde for børn.

Tidligere i denne måned blev to ansatte i en forlystelsespark fængslet for uagtsomt manddrab og forsømmelighed, efter at en hoppeborg blæste væk med en syvårig i Essex i marts 2016.

Politi med tåregas stoppede pride-parade i Istanbul

Specialudrustet tyrkisk politi anvendte søndag tåregas for at opløse årets pride-parade i Istanbul, Gay Pride Istanbul.

Det er fjerde år i træk, at myndighederne sætter foden ned og stopper paraden, som skulle markere afslutningen på en pride-uge i storbyen.

Ifølge planen skulle byens 16. parade have været løbet af stablen, selv om arrangørerne oplyste, at politiet havde aflyst paraden. Men mange var indstillet på at gennemføre den alligevel.

Demonstranter og aktivister med regnbueflag og bannere gjorde således et forsøg på at marchere ned gennem hovedgaden Istiklal efter at have læst en erklæring højt og danset i flere sidegader.

Men politiet, som havde afspærret området, blokerede for marchen og trængte deltagerne ind i sidegader med tåregas, hunde og knipler.

»Vi adlyder ikke, og vi tier ikke stille. Vi er ikke bange,« råbte demonstranterne, mens de søgte tilflugt i nærliggende gader og vaskede deres ansigter for at fjerne tåregassen.

Tyrkiet er et af de få muslimske lande, som ikke har forbud mod homofili, men der har alligevel været et stigende antal angreb på homoseksuelle i de seneste år. Myndighederne har indført forbud mod paraden. Angiveligt af hensyn til sikkerheden.

Guvernøren i Istanbul havde ikke officielt annonceret et forbud mod dette års arrangement, der blandt andet også skulle finde sted på byens ikoniske Taksim-plads.

Venstrefløjsfavorit står til at vinde præsidentvalg i Mexico

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador bliver med stor sandsynlighed Mexicos næste præsident.

Det viser en valgstedsmåling ifølge analyseinstituttet Parametria natten til mandag dansk tid. Målingen peger på en overbevisende sejr til den 64-årige tidligere borgmester i Mexico City.

Valgstedsmålingen giver således Andrés Manuel López Obrador mellem 53 og 59 procent af stemmerne ved søndagens valg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Imens ser den 39-årige konservative Ricardo Anaya Cortés fra midterkoalitionen Partido Acción Nacional (PAN) ud til at blive valgets nummer to med en vælgeropbakning på mellem 19 og 25 procent.

Ifølge valgstedsmålingen fra Parametria står José Antonio Meade, der stiller op for regeringspartiet Partido Revolucionario Institucional (PRI), til at vinde mellem 14 og 20 procents opbakning.

Allerede kort tid efter offentliggørelsen af valgstedsmålingen erkender Andrés Manuel López Obradors to nærmeste rivaler deres nederlag.

José Antonio Meade fra landets regeringsparti ønsker Andrés Manuel López Obrador held og lykke og siger, at han nu bærer ansvaret for den næste regering.

Imens fortæller Ricardo Anaya Cortés, at han har ringet til Andrés Manuel López Obrador og lykønsket ham.

»Jeg erkender hans sejr og ønsker ham tillykke. Jeg ønsker ham den største succes for Mexicos skyld,« siger Ricardo Anaya Cortés ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hvis målingen holder stik, bliver Andrés Manuel López Obrador den første venstreorienterede præsident i Mexico i årtier.

Han har forsøgt at blive præsident i 12 år og kom på andenpladsen ved præsidentvalget både i 2006 og 2012.

Han har i årevis ført kampagne på, at han er den eneste mand, der kan genoprette troen på demokrati i Mexico.

Hans popularitet er vokset støt i takt med vreden blandt Mexicos 90 millioner vælgere over de traditionelle partier og ikke mindst den omfattende kriminalitet og korruption.

Andrés Manuel López Obrador ventes at ville føre en hård linje over for USAs præsident, Donald Trump, der vil bremse strømmen af migranter til USA ved at bygge en grænsemur til Mexico.

De første officielle resultater ventes mandag morgen dansk tid.

Ved valget skal mexicanerne vælge både en ny præsident og tusindvis af repræsentanter til poster på føderalt, statsligt og kommunalt plan.

I Mexico er det den kandidat, der får flest stemmer, som bliver præsident. Således er der ikke nogen anden valgrunde, hvis det skulle glippe for en kandidat at få mindst 50 procent af stemmerne.

Og Trump siger tillykke

Præsident Donald Trump ønsker Andrés Manuel López Obrador tillykke med sejren ved præsidentvalget i Mexico.

USAs præsident, Donald Trump, lykønsker den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador med sejren ved det mexicanske præsidentvalg.

»Tillykke til Andrés Manuel López Obrador med at blive den næste præsident i Mexico. Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med ham. Der er meget, der skal gøres, som vil gavne både USA og Mexico,« skriver Trump på Twitter tidligt mandag morgen dansk tid

Lykønskningen fra Trump kommer, før de officielle resultater fra søndagens valg er offentliggjort.

En valgstedsmåling peger imidlertid på en overbevisende sejr til den 64-årige tidligere borgmester i Mexico City.

En valgstedsmåling fra analyseinstituttet Parametria giver således Andrés Manuel López Obrador mellem 53 og 59 procent af stemmerne ved søndagens valg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mexico City har kurs mod sin første kvindelige borgmester

Mexico City står til at vælge en kvindelig borgmester for første gang i historien.

Den 56-årige jødiske lokalpolitiker og forsker Claudia Sheinbaum står således til at få mellem 47,5 og 55,5 procent af stemmerne ved søndagens valg.

Det viser en valgstedsmåling fra analyseinstituttet Mitofsky natten til mandag dansk tid.

En kvinde, Rosario Robles, har tidligere fungeret som konstitueret borgmester i den mexicanske hovedstad fra 1999 til 2000, men Sheinbaum er den første kvinde, der vælges til posten.

Den venstreorienterede Claudia Sheinbaum er miljøforkæmper og har en doktorgrad i fysik.

Hun har gjort lynkarriere inden for politik, og vinder hun borgmesterposten i millionbyen, vil det være en historisk valgsejr i et land, der har store problemer med kønsforskelle og vold mod kvinder.

Claudia Sheinbaum var en af de første politikere til at forlade Mexicos etablerede venstrefløj, Partido de la Revolución Democrática (RPD), for i stedet at tilslutte sig partiet Movimiento Regeneración Nacional (Morena), som Andrés Manuel López Obrador stiftede i 2014.

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador er frontløber i kampen om at blive Mexicos næste præsident.

I 2015 vandt Claudia Sheinbaum posten som distriktsborgmester i kvarteret Tlalpan i Mexico City. Det var startskuddet på hendes borgmesterkampagne.

Sheinbaum har været indblandet i flere kontroverser undervejs. Tlalpan var et af de områder, der blev hårdest ramt, da et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 ødelagde store dele af det centrale Mexico den 19. september 2017.

Sheinbaums distrikt blev centrum for verdens opmærksomhed, da en skole kollapsede i jordskælvet og dræbte 19 børn og syv voksne.

Det viste sig senere, at distriktet havde givet en risikabel byggetilladelse til privatskolens ejer. Den tillod hende at bygge en lejlighed til sig selv oven på toppen af bygningen, hvilket destabiliserede strukturen.

Flere af ofrenes familier har krævet, at Sheinbaum bliver undersøgt i sagen. Men Sheinbaum nægter ethvert ansvar og beskylder sine modstandere for at udnytte tragedien egen politisk vinding.

Ved valget skal mexicanerne vælge både en ny præsident og tusindvis af repræsentanter til poster på føderalt, statsligt og kommunalt plan.

Foreløbige resultater ventes mandag morgen dansk tid.

