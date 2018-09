Homoseksuelle på flugt fra Rusland: Nu kræver Danmark svar fra Moskva

Detaljerne er så grusomme, at det kan være svært at sætte ord på. Igor Kotjetkov tøver et par sekunder, når han skal beskrive de vidnesudsagn, han selv har hørt.

»Det er noget af det frygteligste, jeg er stødt på,« siger han.

Igor Kotjetkov er leder af den russiske organisation LGBT-netværket, der har base i Skt. Petersborg. Gruppen har det seneste halvandet år spillet en nøglerolle i en usædvanlig redningsaktion i det sydlige Rusland.

I alt 114 personer er i den periode blevet evakueret fra den russiske delrepublik Tjetjenien efter en bølge af masseanholdelser af homoseksuelle.

Today at the #OSCE we call on #Russia to act against persecution, torture and killings of #LGBTI persons and civil society in #Chechnya. Such crimes have no place in today’s Europe. We must protect fundamental freedoms.https://t.co/0YEEOcvrwP — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 30. august 2018

Ofrene har fortalt, hvordan lokale sikkerhedsstyrker førte dem til særlige afhøringsfaciliteter. Her blev de udsat for systematisk tortur – herunder med elektrisk stød – for at tvinge dem til at angive andre bøsser og lesbiske.

»Rummet var på to gange to meter. Halvdelen af gulvet var dækket af frisk blod. Der begyndte de at tæve mig,« fortalte et af ofrene, Maksim Lapunov, til Radio Svoboda.

Tortursagen er i dag den største enkeltsag i en barsk statistik over vold, overfald og diskrimination af seksuelle mindretal i Rusland. Men den er langt fra den eneste.

Berlingske kan i dag fortælle historien om et homopar fra Moskva, Pavel Stotsko og Jevgenij Vojtsekhovskij, der måtte flygte fra Rusland, efter at de var blevet gift på rådhuset i København.

Den slags sager er årsag til, at russiske homoseksuelle i stigende omfang føler sig truet ud af landet, siger Igor Kotjetkov.

»Det er ikke enkelttilfælde. Det er i dag et helt typisk spørgsmål i LGBT-kredse (Lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle, red.): Hvor kan man rejse i sikkerhed?« siger han.

Indtil videre har sagerne fra Tjetjenien ikke fået retslige konsekvenser, selvom den russiske ombudsmand har bedt den russiske anklagemyndighed om at gå ind i sagen.

Ingen konsekvenser

Netop den manglende retsforfølgelse er årsag til, at Danmark og en række andre lande torsdag krævede svar på en stribe spørgsmål om sagen fra de russiske myndigheder.

»Den tilsyneladende uvillighed til at reagere på disse alvorlige brud på menneskeretten fostrer et klima af straffrihed,« skriver de i alt 15 lande i en fælles udtalelse.

Presset på homoseksuelle blev forværret, efter at en lov om såkaldt »propaganda for ikke-traditionelle seksuelle forhold« blev vedtaget med støtte fra Putins regerende parti i 2013. I august fik en 16-årig russisk dreng en bøde svarende til en gennemsnitlig månedsløn for at overtræde loven.

»Før denne lov var det få, der overvejede at forlade Rusland af disse årsager. Det har ændret sig,« siger Igor Kotjetkov.

Nogle af de forfulgte tjetjenske homoseksuelle har siden fået politisk asyl i Europa, mens andre opholder sig andre steder i Rusland, siger han. Det russiske par fra Moskva, Pavel Stotsko og Jevgenij Vojtsekhovskij, fik tidligere på måneden asyl i Holland.

Igor Kotjetkov vurderer samtidig, at der er en voksende kløft mellem magthavernes hårde kurs og holdningen i befolkningen. Han kalder tortursagen fra Tjetjenien for et vendepunkt.

»Vi oplever langt mere støtte fra forskellige samfundsgrupper i dag end for ti år siden,« siger han.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland