Homo-datingapp får hug for at dele brugeres hiv-oplysninger

San Francisco. Dating-appen Grindr er kommet i modvind efter at have delt information om brugernes hiv-status med to virksomheder, der står for at opdatere appens software.

Teknologichefen hos Grindr, der primært henvender sig til homo- og biseksuelle mænd, kalder delingen af data for "industripraksis".

Han siger samtidig, at der bliver taget skridt mod at beskytte folks privatliv.

- Som et selskab, der hjælper LGBTQ-samfundet (bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og queers, red.), forstår vi følsomheden omkring offentliggørelse af hiv-statusser, siger teknologichef Scott Chen.

- Vores mål er og har altid været at sikre brugernes sundhed og sikkerhed over hele verden.

Grindr-appen viser andre brugere, som er i nærheden, og lader brugerne kontakte hinanden.

Appen giver også mulighed for at dele brugerens hiv-status samt oplysning om, hvornår vedkommende senest er blevet testet.

Forskere er bekymrede for, at sundhedsoplysninger sammen med blandt andet adresse og e-mailadresse kan føre til, at folk bliver identificeret.

Organisationen Electronic Frontier Foundation (EFF), der kæmper for den enkeltes rettigheder på internettet, kalder Grindrs svar for "skuffende".

Grindr oplyser, at det bruger de to selskaber Apptimize og Localytics til at teste og validere sin platform. Data, som Grindr deler med selskaberne, kan derfor omfatte brugernes hiv-status eller placering, lyder det.

/ritzau/AFP