Hollywoods magtfulde mand trækker i land: Trump bliver alligevel ikke en historisk præsident

En af Hollywoods mest magtfulde personer, David Lynch, der som instruktør står bag et utal af TV- og filmproduktioner - blandt andet TV-serien »Twin Peaks« og film som »Wild at Heart« og »Blue Velvet« - er blevet godt og grundigt fejlciteret.

I det mindste er hans udtalelser om, at den amerikanske præsident, Donald Trump, kan gå hen og blive historiens største præsident, »taget ud konteksten«, skriver Lynch i en indigneret opdatering på Facebook.

For i et interview til det britiske dagblad The Guardian citeres han ganske vist for, at Trump kan blive den største præsident i historien. Men han siger også så meget andet, at det første citat - i modsætning til, hvad højrefløjsmediet Breitbart har gjort det til - er en konstatering af, at historiens største præsident bliver Trump nok ikke. For citatet er taget ud af sin helhed, siger Lynch.

For det første mangler bisætningen »fordi han splitter alting ad«. Og for det andet konstaterer Hollywood-instruktøren, at man ikke på nogen »intelligent« måde kan sætte sig op mod Trump, og at han »ikke er nogen politiker«.

På Facebook uddyber Lynch sin mening om Trump med følgende direkte kommentar.

»Hvis De fortsætter, som De indtil nu har gjort, så vil De uheldigvis ikke have en chance for at gå over i historien som en stor præsident. Det vil være trist for Dem og for landet. De skaber splittelse og lidelser,« skriver Lynch på sin Facebook-side.

Arbejdsløs i Hollywood.

Trump har ellers under sit nylige overståede møde med vælgere i South Carolina pralet med støtten fra Lynch, men også på Twitter konstateret, at Lynch får det svært i Hollywood efter denne tilsyneladende støtte til præsidenten - en støtte, som altså ikke var kærlig ment. Så »præciseringen« fra instruktøren vil formentlig blive opfattet af Trump, som om at Lynch er blevet bestormet af sine Trump-kritiske fans og derfor er blevet lagt på is af sine venner i Hollywood, der ikke er kendt for at være store fans af præsidenten.

Så derfor holder Lynch måske også en dør på klem ved at sige følgende.

»Det er ikke for sent at vende skibet. Lad skibet sejle mod en lys fremtid for alle. De kan forene landet. Deres sjæl vil synge. Under en stor kærlig ledelse taber ingen, alle vil vinde. Det er noget, jeg håber, at De vil tænke over og tage ind i hjertet. Alt, hvad De behøver at gøre, er at behandle alle mennesker på samme måde, som De selv ønsker at blive behandlet,« lyder det på Lynchs facebook-side.