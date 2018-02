Holland trækker ambassadør i Tyrkiet hjem efter strid

Holland trækker nu formelt sin ambassadør i Tyrkiet hjem på et tidspunkt, hvor forsøg på at »normalisere forbindelserne er slået fejl.«

Den hollandske regering oplyser samtidig, at den ikke vil tillade, at Tyrkiet sender en ny ambassadør til Haag.

Relationerne mellem de to lande er blevet stadigt dårligere gennem de seneste 12 måneder, efter at hollænderne forbød en tyrkisk minister at deltage i et politisk stormøde i Rotterdam i forbindelse med det hollandske valg sidste år.

»Til trods for nylige forhandlinger mellem Holland og Tyrkiet har vi ikke kunnet komme tættere på en normalisering af situationen,« siger den hollandske udenrigsminister, Halbe Zijlstra.

Relationerne mellem de to lande blev for alvor forbitret, efter at Holland i marts sidste år udviste den tyrkiske familieminister, Fatma Betul Sayan Kayar.

Hollænderne havde også forhindret en anden tyrkisk minister i at lande i Rotterdam, da denne ville deltage i et politisk møde op til en tyrkisk folkeafstemning i april i sidste år.

Holland er hjem for over 400.000 indbyggere med tyrkisk baggrund.

Men Betul Sayan Kayar trodsede den hollandske regering og ankom i bil via Tyskland for at føre valgkamp over for tyrkere i Holland.

Ministeren førte kampagne for den tyrkiske leder, præsident Recep Tayyip Erdogan, i et opgør med Gülen-bevægelsen, der ifølge Erdogan stod bag kupforsøget for et år siden.

Det kom til stærke protester, da hollandske politi greb ind i hendes tale ved stormødet og eskorterede hende ud af landet.

Under efterfølgende gadekampe anvendte politiet hunde, heste og vandkanoner mod tyrkiske demonstranter og aktivister.

Rasende tyrkiske regeringsembedsmænd forlangte en undskyldning fra Hollands premierminister, Mark Rutte. Erdogan beskyldte hollænderne for at have opført sig som »fascister«, hvilket har skabt udbredt vrede i Holland.

