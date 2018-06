Chang Sa-in har tænkt på sin familie i 70 år: »Åh, hvor jeg håber, at de er i live i dag«

For sydkoreanske Chang Sa-in er nattens historiske topmøde i Singapore en skæbnestund. Hans familie blev separeret under Koreakrigen, og nu håber han ligesom titusinder af andre splittede familier, at tøbruddet mellem USA og Nordkorea kan bane vejen for genforening. Berlingske mødte ham i Seoul.