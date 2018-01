Historisk NATO-krise: Hundredvis af døde i slag mellem Nato-allierede

MELLEMØSTEN: To NATO-lande er tæt på at tørne sammen i Syrienkrigen.

Tyrkiets offensiv i de kurdiske områder i det nordlige Syrien har placeret USA og Tyrkiet - to af NATOs medlemslande - på hver sin side af slagmarken.

Siden lørdag har Tyrkiet ført en massiv militær offensiv mod de kurdiske YPG styrker, som står i alliance med USA.

Læs også Erdogan giver kurderne en blodtud, fordi han kan

Det er første gang i den snart syv år lange Syrienkrig, at to NATO-lande er så tæt på at føre direkte krig mod hinanden på såkaldt neutral grund. Historisk set har spændingerne mellem to NATO-medlemmer ikke været større siden Tyrkiet og Grækenland befandt sig på tærsklen til væbnet konflikt over Cyperns status i 1987 og 1996.

Læs også Tyrkisk soldat flygtet under kupforsøg - nu har Grækenland fjernet hans asylstatus

Selvom den tyrkiske offensiv indtil videre ikke har ført til direkte kampe mellem tyrkiske og amerikanske soldater, er der reelt set mulighed for at det kan ske, hvis Tyrkiet fortsætter sin offensiv mod byen Manbij, hvor amerikanske soldater opholder sig.

Ifølge The New York Times sendte Det Hvide Hus i løbet af tirsdag en modererende besked til Tyrkiet, der skulle indikere, at USA nedtoner sin støtte til de kurdiske YPG styrker.

Men ifølge samme dagblad blev denne besked næsten øjeblikkelig modsagt af en anden besked fra Pentagon, hvori tonen lød, at USA vil fortsætte med at stå ved kurdernes side i Syrien.

Læs også Øjenvidne i sønderbombede Ghouta: »Den humanitære situation er katastrofal«

Ifølge Reuters, der citerer officielle tyrkiske kilder, har den tyrkiske hær dræbt op til 260 kurdiske soldater, og jihadister fra Islamisk Stat siden lørdag.

Men Redur Xelil, der er talsmand for YPG, siger til Reuters at de tal er »stærkt overdrevne«

Ifølge Redur Xelils udtalelser til Reuters har de kurdiske styrker dræbt adskillige tyrkiske soldater de seneste dage.

Samtidig stilles der spørgsmålstegn ved, at Tyrkiet også skulle have dræbt IS-jihadister i offensiven, da der ikke har været IS-jihadister i Afrin-enklaven de seneste to-tre år.

Læs også Mellemøstanalytiker om det iranske regime: »De har brændt tungen på en af de anholdte. De torturerer alle«

Ifølge LiveuaMap, der fører oversigt over rapporterede angreb i Syrien, har Tyrkiet ikke angrebet i de små Islamisk Stat kontrollerede områder de seneste dage.