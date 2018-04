Historisk møde: Moon Jae-in tager imod Kim Jong-un med smil og udstrakt hånd

Panmunjom. Smilende og med en udstrakt hånd tog Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, fredag formiddag lokal tid imod Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i den demilitariserede zone på grænsen mellem de to lande.

De to udvekslede et par ord, før Kim Jong-un tog skridtet over skillelinjen som den første nordkoreanske leder i 65 år.

- Jeg er glad for at møde dig, sagde Moon til Kim ifølge nyhedsbureauet AFP.

Herefter stod de to hånd i hånd og smilede til verdenspressen, hvorefter de på en rød løber og omgivet af et farverigt orkester gik mod det såkaldte fredshus, hvor dagens topmøde mellem de to ledere bliver holdt.

- Vi står ved startlinjen i dag, hvor vi skriver en ny historie om fred, velstand og interkoreanske relationer, sagde Kim Jong-un på vej ind til forhandlingerne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Topmødet bliver holdt i landsbyen Panmunjom på selve grænsen mellem de to lande. Det var netop her, at den våbenhvileaftale, som afsluttede Koreakrigen, blev underskrevet i 1953.

Det er blot det tredje topmøde mellem Nord- og Sydkorea siden våbenhvilen, og de to lande er teknisk set stadig i krig, da der aldrig er indgået en officiel fredsaftale.

På mødet vil muligheden for varig fred mellem Syd- og Nordkorea formentlig blive drøftet. Det samme vil muligheden for, at Nordkorea indstiller sine forsøg med atomvåben og langtrækkende raketter.

- Kim Jong-un vil åbenhjertigt diskutere emner med Moon Jae-in, der kan forbedre de interkoreanske relationer og opnå fred, velstand og genforening af den koreanske halvø, rapporterede det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA tidligt fredag morgen lokal tid, da Kim Jong-un forlod Pyongyang.

I Kim Jong-uns delegation er blandt andre hans søster Kim Yo-jong, der også var til stede under vinter-OL i Sydkorea i februar.

Efter den første runde af samtaler rejser nordkoreanerne efter planen tilbage over skillelinjen for at spise frokost. Senere vil Kim Jong-un og Moon Jae-in sammen plante et fyrretræ, der symboliserer fred og velstand.

Derefter skal de to mødes til anden runde af drøftelserne, før det er meningen, at de to skal udarbejde en fælles erklæring.

Dagen afsluttes med en middag.

