Her er Trumps brev til Lars Løkke Rasmussen

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har også sendt et brev til den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, forud for NATO-topmødet den 11. og den 12. juli i Bruxelles. Men i modsætning til brevene til fire andre NATO-lande, så er brevet en smule mere venlig i tonen, selv om der bestemt stadig gøres opmærksom på, at også Danmark skal bruge flere penge på forsvaret for at nå op på NATOs mål om to procent målt på bruttonationalproduktet.

Trump roser Danmark for at starte en proces med stigninger på forsvarsbudgettet, og han siger, at Danmark sætter et »eksempel« for andre lande blandt andet med vores samarbejde med Storbritannien om en multinational styre i Estland«.

»På det område sætter De et eksempel, som andre NATO-lande burde følge«, skriver den amerikanske præsident til Lars Løkke Rasmussen.

Men Trump understreger da også, at Danmark ligesom resten af de europæiske NATO-lande stadig mangler meget for at nå målene.

Statsministeren siger til Trumps brev, at det har ensidigt fokus på militærudgifter i procent af BNP.

»Danmark tager et stort ansvar i forhold til det internationale generelt og i forhold til NATO i særdeleshed«, skriver Lars Løkke Rasmussen, som understreger, at Danmark tager til NATO mødet i næste uge med »rank ryg«.

Lars Løkke Rasmussen påpeger endvidere, at Danmark er med i verdens brændpunkter og bringer også dansk bidrag til udvikling ind i regnskabet.

Kristian Mouritzen er Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent