Her er de hemmelige vittigheder fra Den Kolde Krig: En amerikaner fortæller en russer ...

Livet på den forkerte side af Jerntæppet i Sovjetunionen var så surt og absurd, at sovjetrusserne selv ikke kunne andet end at spidde det.

Det fremgår af utallige vitser, jokes og anekdoter fra dengang, der blandt andet blev indsamlet af amerikanske agenter og brugt af CIA til at skabe sig et overblik over folkeviddet i Sovjetunionen og måske lodde dybden af den sovjetiske folkesjæl.

Og nu kan blandt andet engelske Daily Mail berette, hvordan tidligere deklassificerede og frigivede vittigheder fra Sovjetunionen er blevet gjort tilgængelige online, så alle kan grine med.

Hvornår, hvordan og præcis hvorfor vittighederne blev indsamlet, vidner historien ikke om. Men sikkert skulle det være, at de fandt vej fra Sovjet til Washington.

Salig præsident Ronald Reagan morede sig så meget over vitserne fra bag Jerntæpppet, at han med jævne mellemrum diverterede offentligheden med dem.

Se ham fyre Sovjet-vitser af her:

Vittigheder, der alle på den ene eller anden måde udstillede systemet under Den Kolde Krig.

Hvad med den her?

En skoledreng skriver i en stil, at hans kat har fået syv killinger, og han fortæller, hvordan de alle er kommunister. Men en uge senere er alle syv killinger ifølge drengen blevet til kapitalister. Hans lærer minder ham derfor om, at ugen før kaldte han killinger for kommunister. Så hvorfor nu kapitalister? Jo, lyder det fra knægten, nu har de åbnet øjnene og kan se.

Eller den her, som i øvrigt var en af Ronald Reagans favoritter?

En amerikaner fortæller en russer, hvordan han kan stå foran Det Hvide Hus og råbe »til helvede med Reagan«. Russeren siger, »det er da ikke noget, jeg kan også stå foran Kreml og råbe til helvede med Reagan«.

Eller?

En arbejder står i kø og venter på at kunne købe alkohol. Han siger til sin ven, »jeg har fået nok, hold min plads, nu går jeg hen og skyder Gorbatjov«. To timer senere vender han tilbage, vennen spørger, hvordan det gik, »fik du ham?«. »Nej«, svarer han. »Køen dér var endnu længere end her«.

Den i dag 87-årige Mikhail Gorbatjov gik i 1991 af som den sidste præsident for Sovjetunionen i forbindelse med landets opløsning.

Tibage til Reagan, der døde i 2004. Han omtalte Sovjet-vitser som en hobby, og tilbage i 1987 kunne New York Times berette om nogle af hans daværende favoritter:

En russer vil købe en ny bil i en statsforretning, lægger pengene på bordet, men får at vide, at bilen først kan blive leveret om ti år. »Bliver det så om morgenen eller erftermiddagen,« spørger han ekspeditienten. Denne undrer sig, hvad forskel gør det? Det er jo først om ti år, siger han. Hvortil kunden svarer, »jo, men blikkenslageren kommer om morgenen«.

Angiveligt nærede Reagan den største velvilje mod de almindelige sovjetrussere, hvilket blandt andet kom til udtryk i denne vits, som reportere i forbindelse med hans præsidentkampagne i 1984 angiveligt blev mere end trætte af at høre ham gentage:

En partikommissær besøger en kartoffelavler og spørger, hvordan det går med afgrøderne. Jo, så godt, svarer bonden, at høsten af kartofler ville nå op til Guds fod, hvis den blev samlet i en bunke. Kommissæren kiggede på bonden og mindede ham om, at »det her er Sovjetunionen, og her er der ingen Gud«, hvorefter bonden sagde, »helt fint, der er heller ingen kartofter«.