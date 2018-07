Nyhedsanalyse

Hemmelig båndoptagelse kan ende som Trumps alvorligste problem

En hemmelig båndoptagelse af Donald Trump giver et fingerpeg om, hvad der kan blive den alvorligste anklage mod præsidenten: At han i valgkampen i 2016 gennem stråmænd og skuffeselskaber betalte tidligere elskerinder for at holde sex-historierne under låg. Det er ikke bare uetisk; det er i givet fald ulovligt.