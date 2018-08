Hedebølge hærger Sydeuropa med temperaturer tæt på rekorden

Under en hedebølge er det i sagens natur den varmeste tid på dagen, som får mest opmærksomhed. Men i virkeligheden er minimumstemperaturerne ofte de mest ubehagelige - i hvert fald på den Iberiske Halvø.

Natten til fredag nåede de mange steder i Spanien først i de tidlige morgentimer ned at vende på 27 grader. Kombineret med en luftfugtighed, der langs Middelhavskysten holdt sig omkring 70 pct., følte man ikke netop trang til at finde vinterdynerne frem.

Til gengæld ser det fredag morgen ud til, at risikoen for en ny iberisk - og dermed potentielt også europæisk - varmerekord i første omgang er drevet over.

Spaniens meteorologiske statsagentur AEMET melder om maksimumstemperaturer på omkring 44 grader i den vestlige region Extremadura i løbet af eftermiddagen, og forudser en anelse køligere vejr i weekenden.

I Portugal, hvor varmen ventes at toppe lørdag, kan området omkring den sydvestlige by Beja nå op i nærheden af 47 grader. Varmerekorderne i de to lande, sat i henholdsvis 2017 og 2003, lyder på 47,3 og 47,4 grader.

Hedebølgen kommer efter en relativt sval juli måned, hvor det i lange perioder har været varmere i eksempelvis Danmark end på den Iberiske Halvø. Og da den første del af året har været regnfuldt, er risikoen for vandmangel og skovbrande ikke så høj, som det ofte er tilfældet i Europas tørkeplagede sydvestlige hjørne.

Samtidig kan spanierne, set i et større og længere perspektiv, glæde sig over, at de er blevet bedre til at håndtere de tilbagevendede hedebølger.

Selvom de gennemsnitlige sommertemperaturer siden 1980 er steget med en grad, er antallet af dødsfald forårsaget af varmen i samme periode faldet en smule, viser en undersøgelse foretaget af Instituto de Salud Global de Barcelona.

»Vi er mindre sårbare, fordi samfundet tilpasser sig. Boligerne er bedre, flere har aircondition, sundhedssystemet fungerer og det samme gør tilsyneladende oplysningskampagnerne,« siger en af undersøgelsens forfattere, klimaforsker Joan Ballester, til sundhedsmediet Diario Médico.