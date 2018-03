Hangarskib med fly og det hele fundet efter 76 år på havets bund

Vrag af amerikansk hangarskib fra søslag fundet

Vraget af det amerikanske hangarskib USS Lexington, der blev sænket under Anden Verdenskrig, er fundet.

Det oplyser den amerikanske stillehavsflåde ifølge BBC.

Hangarskibet er fundet cirka 800 kilometer ud for Australiens østkyst på omkring tre kilometers dybde.

Det er et eftersøgningshold anført af Paul Allen, medstifter af Microsoft, der søndag fandt vraget.

Flyene om bord på »USS Lexington«, der sank i forbindelse med et søslag i 1942, bliver beskrevet som i overraskende god stand trdos så mange årtier på havets bund.

Eftersøgningsholdet har offentliggjort fotografier og videoer af vraget sammen med flere fly, der også ligger på havbunden.

På optagelserne ser vraget ud til at være velbevaret, skriver BBC.

Skibet blev ramt af flere torpedoer og bomber i kamp mod japanske krigsskibe.

Slaget stod på i Koralhavet fra 4. til 8. maj 1942. Flere end 200 af de amerikanske besætningsmedlemmer mistede livet.

Men hovedparten af besætningen, over 2000, blev reddet af andre amerikanske flådefartøjer, før hangarskibet forsvandt i dybet.

- Selv om Lexington blev tabt i slaget om Koralhavet, så lammede hendes mænds tapre indsats det japanske imperiums hangarskibe Shokaku og Zuikaki så voldsomt, at de var ude af stand til at deltage i Midway, hvor scenen for en allieret sejr blev sat, skriver U.S. Pacific Command i et tweet.

Den japanske flåde led store tab i søslaget om Midway, der fandt sted i begyndelsen af juni 1942 i cirka 2000 kilometers afstand fra Hawaii.

Det amerikanske luftvåbens femtakkede stjerne er stadig tydelig på jagerflyene på »USS Lexington«, der sank i 1942.

Mens USA mistede et enkelt hangarskib, 98 fly og godt 300 mand, så mistede Japan fire hangarskibe, næsten 250 kampfly og over 3000 mand ved Midway.

Dermed var den japanske flådeovervægt i Stillehavet sat over styr, og slaget kom derfor til at markere et vendepunkt i krigen i Stillehavet, fremgår det af Den Store Danske.

Selv om USS Lexington, med kælenavnet "Lady Lex", nu er fundet efter 76 år, bliver det liggende.

Den amerikanske flåde anser skibet for at være en krigsgrav, skriver BBC.

/ritzau/

Toprådgiver forsøger at forhindre Trumps straftold

Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, forsøger at bremse præsidenten i at indføre told på importeret stål og aluminium.

Det siger to personer med kendskab til sagen ifølge Bloomberg News.

Gary Cohn har ifølge de anonyme kilder indkaldt en række topchefer fra amerikanske selskaber, som er storforbrugere af stål og aluminium, til et møde torsdag.

Repræsentanter for virksomheder, der fremstiller drikkedåser, automobilbranchen samt olieindustrien er blandt deltagerne. Trump ventes også at sidde med.

Trump planlægger at pålægge udenlandsk fremstillet stål og aluminium høje toldsatser. Formålet er at beskytte USAs egne producenter.

Præsidentens udmelding har skabt frygt for en global handelskrig, og ifølge Bloomberg News er Gary Cohn lodret uenig i udspillet. Som mange andre økonomer og politikere er han bekymret for, at det vil svække økonomien.

Insidere i Det Hvide Hus mener, at Cohn muligvis er indstillet på at sætte sit indflydelsesrige job som direktør for Det Nationale Økonomiske Råd i spil, hvis Trump ignorerer hans vurdering.

Det er fortsat uvist, hvornår Trump har tænkt sig at føre sin trussel ud i livet.

Rådgivere i Det Hvide Hus, som støtter forslaget, opfordrer ifølge Bloomberg News præsidenten til at underskrive de nødvendige dokumenter om toldsatserne på lørdag.

Her besøger Trump Pennsylvania, der historisk er en højborg for USAs stål-, kul- og olieindustri.

Også topfolk i Det Republikanske Parti ryster på hovedet over Trumps forslag.

Deriblandt Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus. Fra Ryans kontor lød det mandag.

»Formanden er »ekstremt bekymret over følgerne«, og han opfordrer Det Hvide Hus til »ikke at gå videre med denne plan«.

Men Trump insisterer.

»Nej, vi trækker os ikke,« lød hans svar på Ryans opfordring.

Danskeren Erik Nielsen, der er cheføkonom i den italienske storbank Unicredito, betegner Trumps forslag som endnu et udslag af »vanvid fra Det Hvide Hus«.

»Vi er meget tæt på en situation, hvor der ikke er nogen globale stemmer tilbage i Det Hvide Hus, der kan bibringe præsidentens forvirrede tankegang en form for fornuft,« sagde han til dagbladet Børsen mandag.

/ritzau/

80-årig senator giver afgørende sæde videre

Senator Thad Cochran har problemer med sit helbred og trækker sig tilbage fra politik i en alder af 80 år.

Den republikanske senator Thad Cochran fra delstaten Mississippi, der er formand for Senatets komité for finansbevillinger, siger, at han trækker sig tilbage 1. april.

Cochran blev 80 år i december, og han mener ikke, at hans helbred er til at tjene perioden ud som senator.

Republikanerne har et snævert flertal i Senatet, og Cochran måtte efter en sygeperiode vende tilbage til Senatet i oktober for at stemme en plan for budgettet igennem. Republikanerne har 51 pladser ud af 100 i Senatet.

»Jeg er ked af, at mit helbred er blevet en tilbagevendende udfordring for mig,« siger Cochran i en pressemeddelelse.

Han blev første gang valgt til Senatet i 1978, efter at han havde siddet i Repræsentanternes Hus i seks år.

»Det har været en stor ære at tjene folket i Mississippi og vores land. Jeg har gjort mit bedste for, at mine beslutninger har været i nationens interesse,« siger han.

Cochran siger videre, at han altid har vægtet sine vælgere i Mississippi øverst.

Den republikanske guvernør i Mississippi, Phil Bryant, vil udnævne en midlertidig efterfølger til Cochran.

Der vil på en endnu ukendt dato blive afholdt et suppleringsvalg, hvor Cochrans sæde vil blive besat i perioden indtil januar 2021, hvor hans mandat udløber.

Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, betegner Cochrans fratrædelse som et stort tab.

»Thad ved, at der er en stor forskel på at skabe kaos og gøre en forskel. Folket i Mississippi og resten af landet har haft stor glæde af hans beslutsomhed,« siger McConnell i en pressemeddelelse.

/ritzau/AP