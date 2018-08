Han var musiklærer, hun var talepædagog - og var de også enestående kunsttyve?

Bag en soveværelsesdør i et ødebeliggende hus fandt en antikvitetshandler et forbløffende maleri: En ægte Willem de Kooning til en værdi af over en mia. kr. Beboerne var et stilfærdigt ægtepar, han var en musiklærer, hun var en talepædagog, men var de i virkeligheden nogle af de mest succesfulde kunsttyve?