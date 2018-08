Han var Manaforts højre hånd. Nu erkender han at være en forbryder drevet af russiske penge

Rick Gates er den første fra Trumps inderkreds, som står frem og erkender at være forbryder. Han var Paul Manaforts højrehånd og vicekampagnechef for Trump, men russiske og prorussiske penge gjorde ham til en bedrager, tyv og skattesnyder, siger han. Her er, hvad det betyder for Russiagate.