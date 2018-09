Han var al-Baghdadis højre hånd og Bagdads meddeler: Nu er Islamisk Stat-top blevet dømt til døden i Irak

Han kunne føre myndighederne til Islamisk Stats (IS) øverste leder, lød det, da det i maj kom frem, at USA, Tyrkiet og Irak havde samarbejdet om at finde og arrestere Ismail al-Ithawi, en af terrororganisationens mest centrale figurer.

Men al-Ithawis tilfangetagelse og angivelige samarbejde med myndighederne har hidtil kun ført til én dødsdom: Hans egen. Ismail al-Ithawi blev onsdag dømt til døden ved hængning i Bagdad, skriver Washington Post.

Al-Ithawi var angiveligt en af IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadis tætteste rådgivere og ansvarlig for religiøse påbud, regnskaber og alt undervisningsmateriale i Islamisk Stats nu hedengangne selverklærede kalifat, som terrorbevægelsen rådede over på tværs af Syrien og Irak.

Han blev i februar fanget i Tyrkiet, hvilket Donald Trump stolt annoncerede på Twitter i maj. Fra de irakiske myndigheder lød det, at man allerede havde presset så vigtige informationer ud af Ithawi, at to luftangreb mod vigtige hidtil ukendte Islamisk Stat-positioner kunne føres ud i livet.

I maj lød det i Washington Post fra velinformerede eksperter, der var i tæt kontakt med de irakiske myndigheder, at al-Ithawi både havde givet bank-informationer til de irakiske myndigheder og hjulpet med at afdække den kodede kommunikation, som IS-medlemmer benyttede sig af på beskedtjenesten Telegram. I april fik irakiske myndigheder efter sigende også al-Ithawi til at kontakte højtstående medlemmer af Islamisk Stat og lokke dem over grænsen til Irak fra Syrien - hvor de blev arresteret.

Men al-Baghdadi er med al sandsynlighed stadig i live. I sidste måned udgav han en lydoptagelse, der bekræftede, at han i hvert fald stadig dengang var levende - på trods af, at det flere gange er rygtedes, at han var død.

Det får Tore Hamming, Mellemøsten-ekspert og forsker i jihadistiske grupperinger ved European University Institute, til at tro, at al-Ithawi måske slet ikke har samarbejdet så meget med de irakiske myndigheder, som de ellers har brystet sig af:

»Ithawi er en af de få, der har haft nok viden om, hvor Baghdadi og andre højtstående figurer har været. Hvis han virkelig har samarbejdet, måtte man formode, at der var flere højtstående figurer, som var blevet slået ihjel siden hans anholdelse,« vurderer han:

»Han har nok også vidst, at han fik en dødsdom, så det giver ikke meget incitament til at samarbejde.«

Iraks anti-terror-lovgivning giver ikke myndighederne ret til at garantere vidner immunitet eller nedsat straf. I april skrev New York Times om, hvordan titusindvis af irakere og udlændinge er fængslet i Irak for deres tilknytning til Islamisk Stat. Der venter de på retssager af 10 minutters længde, og langt størstedelen af dem kan se frem til hårde domme: Livstid eller døden.

»Individuelle omstændigheder er fuldstændigt ligegyldige,« har Belkis Wille, seniorforsker ved det irakiske Human Rights Watch sagt til New York Times: »Kokke, sundhedsarbejdere, alle får dødsstraf.«

Det betyder også, at al-Ithawi formentlig ikke har haft meget at forhandle om til gengæld for sit samarbejde, mener Tore Hamming. Desuden ville det være stik imod hans religiøse overbevisning at samarbejde både med irakiske og tyrkiske myndigheder, vurderer eksperten. Al-Ithawi anser ikke de to styrer som muslimske nok. Og det er angiveligt hans stærke religiøse overbevisning, der i første omgang fik ham til at forlade kalifatet.

Han var nemlig mere radikal i sin tolkning af islam end al-Baghdadi.

De to har formentligt set hinanden så sent som sidste år, ifølge Washington Post. Men siden er de blevet uvenner over tolkningen af et religiøst spørgsmål i en sådan grad, at al-Ithawi har måttet flygte fra kalifatet af frygt for sit eget liv. Han blev angiveligt truet med henrettelse af al-Baghdadi, hvis ikke han indtog en mindre radikal holdning, siger Tore Hamming.

Al-Ithawi er en af flere end 300 irakere og udlændinge - deriblandt flere kvinder - som har fået dødsdomme i Irak for deres tilknytning til Islamisk Stat.