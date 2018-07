»Han skader nogle gange sin egen sag, selv når han har ret«

Præsident Trump får stærk kritik i USA for sin optræden på NATOs topmøde.

Selv om de fleste bakker ham op i, at mange af de amerikanske NATO-allierede betaler for lidt til NATOs kasse, er den mest udbredte reaktion på Trumps udfald mod allierede under mødet dyb bekymring over hans »skadende« stil.

»Jeg er stærkt uenig i Donald Trumps ofte udtrykte synspunkt om, at NATO er forældet,« skriver den konservative kommentator David French hos National Review.

»Det er modstridende, at han ofte synes at være ivrig efter offentligt at udstille venner, mens han flatterer udenlandske tyranner. Det er latterligt, hvor ofte hans fakta er forkerte, og det er endnu værre, at han synes ligeglad med sin egen uvidenhed. Styrken og bevarelsen af NATO-alliancen er i USAs nationale interesse.«

Han påpeger samtidig, at Trump har ret til at blive vred over, at tyskerne ikke yder mere til NATOs kasse - kun godt én procent - men det ændrer ikke ved, at præsidentens »retorik er skadelig for NATO«.

Præsident Donald Trump og USAs førstedame, Melania Trump, er nu rejst videre fra NATO-mødet til Storbritannien, hvor Trump nu er på »arbejdsbesøg« ved premierminister Theresa May.

Trump sagde under mødet, at Tyskland er en »fange af Rusland«, fordi tyskerne overvejer at få gas leveret af russerne via en ny ledning gennem dansk farvand.

Wall Street Journal skriver i en leder, at Trump har ret i sin kritik af gasledningen, da den vil gøre Tyskland afhængigt af Rusland. Men avisen beklager samtidig hans fremturen.

»Præsident Trump er så tilbøjelig til umådeholden retorik, at han nogle gange skader sin egen sag, selv når han har ret,« konkluderer avisen.

Hvad værre er, påpeger flere, skader Trump NATO og hjælper Rusland lige inden, at han mandag holder topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Trump har gjort mere skade på NATO på 18 måneder, end sovjetiske og russiske ledere kunne på syv årtier,« skriver Michael McFaul, USAs tidligere ambassadør i Moskva, på Twitter.

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ? — Michael McFaul (@McFaul) July 11, 2018

Den republikanske formand for Senatets udenrigsudvalg, Bob Corker, udtrykker bekymring over, at Trump forsøger at »nedbryde« NATO ved at »slå vores venner i ansigtet« og samtidig »rækker hånden ud til folk, som modarbejder os på det kraftigste såsom Putin«.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.