Hård kritik: Vestager og EU har lukket øjnene for russiske bøllemetoder

EU har lukket øjnene for russiske bøllemetoder.

I næsten ti år har Ruslands statsejede energikoncern, Gazprom »afpresset, manipuleret og truet« en række østeuropæiske EU-lande som Bulgarien og Polen.

Men selv om EU-kommissionen vurderede i interne dokumenter, at Gazprom brugte ulovlige metoder til at sætte sig tungt på Europas energimarked, greb kommissionen ikke ind.

Sådan lyder påstanden efter offentliggørelsen af lækkede interne EU-dokumenter, der stiller både Rusland og ikke mindst EU-kommissionen i et negativt lys.

Dokumenterne viser også klart, at kommissionen undlod at udforme tiltag, der kunne forhindre Gazprom i at bryde konkurrencelovgivningen.

Gazprom har »manipuleret, afpresset og truet centraleuropæiske medlemslande med henblik på at bevare monopolet over gasforsyninger,« skriver det polske nyhedssite Biznesalert, der er kommet i besiddelse af interne dokumenter fra EU-kommissionen.

»Dokumenterne viser også klart, at kommissionen undlod at udforme tiltag, der kunne forhindre Gazprom i at bryde konkurrencelovgivningen. I stedet har kommissionen fremskyndet proceduren, der skal forberede den forventede påbegyndelse af bygningen af Nord Stream II (Gazproms planlagte rørledning i Østersøen, red.),« skriver Biznesalert.

I kommissionens interne vurdering hedder det blandt andet, at formålet med Gazproms metoder var »at opdele det indre marked langs nationale grænser« med henblik på at indføre »unfair priser« i Europa, skriver EU Observer.

De lækkede dokumenter viser nemlig angiveligt, at EU-kommissionen siden 2015 har haft fuldt kendskab til omfanget af den russiske energikoncerns tvivlsomme metoder. Ifølge Biznesalert sammenstillede kommissionen i 2015 en 270 sider lang liste over tilfælde, hvor Gazprom har forbrudt sig mod europæisk energi- og konkurrencelovgivning.

»Det russiske firma har holdt det europæiske energimarked i et kvælertag i årevis«, skriver EU Observer og tilføjer, at også Danmark, Finland, Italien og Holland ifølge dokumenterne har betalt »betydelige« overpriser for russisk gas.

Vestager i fokus

Dermed kaster de lækkede dokumenter lange skygger over Margrethe Vestagers kurs i forhold til Gazprom.

Noget af kritikken går på, at den danske EU-konkurrencekommissær har ført en hård kurs over for monopoldannelse hos amerikanske virksomheder som Google og Facebook i Europa, mens Vestager tilsyneladende har undladt at reagere på Gazproms lovstridige metoder for at sikre sig dominans over markedet for gasleverancer til Europa.

Offentliggørelsen af de interne EU-dokumenter kommer uanset hvad på et prekært tidspunkt for kommissionen og Margrethe Vestager.

I 2015 indledte kommissionen en undersøgelse af Gazproms mulige overtrædelse af EUs konkurrencelov. Siden har Gazprom forsøgt at forsikre EU om, at koncernen vil respektere europæisk lov. I slutningen af april skal kommissionen afgøre, om undersøgelsen skal resultere i bødestraf eller et forlig med til Gazprom.

Noget tyder på, at kommissionen hælder til det sidste.

»Vi er overbevist om, at de forpligtende tilsagn fra Gazprom muliggør uindskrænkede leverancer af gas til Central-og Østeuropa«, sagde Vestager i marts ifølge Spiegel i marts.

Berlingske har kontaktet Vestager med henblik på at få en kommentar til de lækkede dokumentarer, men EU-kommissæren har ikke mulighed for at svare på grund af et travlt rejseprogram.

Dokumenterne viser, at der har været systematisk misbrug af en førende markedsposition, og at misbruget fandt sted af politiske årsager. Alan Riley. Forsker i EU-energipolitik i avisen Telegraph.

Nye signaler fra Merkel

Ved at undlade at gribe ind har EU ifølge kritikere tilladt Gazprom at optræde som Kremls forlængede arm i Europa. Og det er en grov forsømmelse, mener kendere af EUs energi og konkurrencepolitik.

»Det er en alvorlig sag. Dokumenterne viser, at der har været systematisk misbrug af en førende markedsposition, og at misbruget fandt sted af politiske årsager«, siger Alan Riley, der forsker i EU-energilovgivning for tænketanken Atlantic Council, til den britiske avis Telegraph.

Tilsynekomsten af de nye oplysninger om EUs manglende indgriben over for Gazprom falder sammen med et opsigtsvækkende kursskifte i den tyske holdning til konstruktionen af den russiske energikoncerns planer om at bygge rørledningen Nord Stream II i Østersøen.

Tyskland har indtil for nylig stået fast på, at rørledningen, der gør Ukraine overflødigt som transitland for russisk gas til Vesteuropa, udelukkende er et kommercielt projekt, der ikke angår EUs energipolitik i nævneværdig grad. Bliver Nord Stream II til virkelighed i 2019, vil mellem 70 og 80 pct. af russisk gas til EU fremover blive leveret gennem rørledningen.

Tidligere på ugen erkendte kansler Angela Merkel dog for første gang, at Nord Stream II angår Ukraines sikkerhedspolitiske situation. Rørledningen kan have »politiske implikationer,« sagde kansleren på et pressemøde i Berlin.

Det polske nyhedssite Biznesalert skriver, at de nyligt lækkede dokumenter viser, at Tyskland har nydt godt af fordelagtige gaspriser hos Gazprom, mens østlige EU-lande som Bulgarien og Polen har betalt i dyre domme for russisk naturgas.

Torsdag var Lars Løkke Rasmussen i Berlin for blandt andet at drøfte Nord Stream II med den tyske kansler.

»Jeg møder for første gang en kansler, der anerkender, - selvom hun siger, at der er tale om et kommercielt projekt – at der også er en politisk implikation,« sagde statsministeren til den danske presse efter mødet med Merkel.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland