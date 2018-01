Hånlige sange om holocaust og ’skævøjede kineser’ udløser anklager om nazisme i østrigsk højreparti

En sangbog med nazistisk lyrik har udløst politisk storm i Østrig.

Nu beskylder Østrigs præsident Alexander Van Der Bellen det nyslåede regeringsparti FPÖ for at holde hånden over højtstående partimedlemmer med nazistiske sympatier.

»Jeg troede ikke mine egne øje, da jeg læste teksterne. At nogen ikke bare finde på at fremstille massemordet på den måde i en sang, men også håne det,« siger Østrigs præsident Alexander van der Bellen, der opfordrer FPÖ-politikeren Udo Landbauer til at træde tilbage.

I sidste uge offentliggjorde den østrigske avis Falter dele af en sangbog, der anvendes af den højrenationale studentersammenslutning Germania, der tæller FPÖ-politikeren Udo Landbauer blandt sine medlemmer.

»Så trådte jøden Ben Gurion (Israels første premierminister ,red.) frem i deres midte: ’Giv den gas, I gamle germanere, vi skal nok nå den syvende million’,« lyder det blandt andet i sangteksten, der spiller på de seks millioner jøder, der blev myrdet i tyske koncentrationslejre under anden verdenskrig.

»Så kom en skævøjet kineser og sagde: Vi er også indogermanere, og vi vil være med i Waffen-SS«, lyder en anden strofe i sangen.

»Absolut modbydeligt«

Politiet efterforsker nu både Udo Landbauer og mindst tre øvrige medlemmer af Germania. Både fornægtelse og retfærdiggørelse af holocaust er forbudt ved lov i Østrig. Under en razzia i studentersammenslutningens lokaler i Wien beslaglagde politiet i sidste uge flere eksemplarer af sangbogen.

Selv benægter FPÖ-politikeren Udo Landbauer, der i weekenden stillede op som spidskandidat til valget i delstaten Niederösterreich, at han kendte til teksten i studentersammenslutningens sangbog.

»Jeg har aldrig været den store sanger«, siger han til tv-stationen ORF.

Trods mediestormen omkring Landbauer kunne FPÖ med 14,5 pct. af stemmere notere sig en fremgang på næsten syv procentpoint ved søndagens valg i Niederösterreich.

Sagen om de nazistiske sangtekster har også været ubehagelig for den konservative kansler Sebastian Kurz, der tidligere er blevet kritiseret for manglende afstandtagen til højreekstremistiske elementer hos regeringspartneren i FPÖ. Kurz kalder sangteksterne for »absolut modbydelige« og kræver de ansvarlige stillet til regnskab.

I FPÖ betegner ledende skikkelser sagen som en politisk motiveret smædekampagne. »Det venstreorienterede ugeblad Falter forsøger aktuelt at digte en skandale frem omkring vores Udo Landbauer«, skrev FPÖ-chefen Heinz-Christian Strache på facebook.

I weekenden understregede Strache østrigernes ansvar for at mindes ofrene for det nazistiske folkemord.

»Ansvaret for og ihukommelsen af ofrene for holocaust er vores pligt og ansvar både nu og i kommende generationer. Dem, der ser anderledes på den sag, skal rejse sig og gå. Sådanne personer er uønskede hos os,« sagde FPÖ-chefen.

Siden december sidste år har Østrig været regeret af en koalition mellem det konservative ÖVP og det nationalkonservative højreparti FPÖ.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland