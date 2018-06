Gylden mulighed for Trump: Højesteretsdommer meddeler sin afgang i USA

Højesteretsdommer Anthony Kennedy i USA siger, han vil trække sig tilbage, skriver Reuters.

Præsident Donald Trump får dermed sin anden chance for at nominere en dommer.

Kennedy er kendt for at være en svingstemme i USAs højesteret. Nogle gange stemmer han sammen med de liberale dommere. Men i andre kontroversielle sager har han stemt sammen med de konservative.

Demokraterne vil rase over, at Trump får nok en chance for at skubbe højesteret i klar konservativ retning.

Republikanerne blokerede i et helt år for, at Senatet kunne stemme om præsident Barack Obamas kandidat, Merrick Garland, til en ledig post i højesteret.

Trump fik i stedet chancen fra starten af 2017 til at nominere og få godkendt den konservative dommer Neil Gorsuch.

Kennedy, som bliver 82 år i juli, er den næstældste af de ni dommere i højesteret.

Senest stemte han tirsdag sammen med de fire konservative dommere om at opretholde Trumps indrejseforbud over for borgere fra syv muslimske lande.

Domstolens fire liberale dommere mente, at det var et udtryk for diskrimination og en uheldig præcedens for USAs højeste domstol.

Kennedy blev udpeget til domstolen af tidligere præsident Ronald Reagan.

Han var med til at bekræfte seksuelle mindretals rettigheder og retten til abort.

Han forsøgte sammen med konservative dommere at lægge Obamas sundhedsreform i graven, og han stemte for, at rige enkeltpersoner og virksomheder kan bruge enorme pengebeløb under valgkampe, så længe pengene ikke går direkte til en politisk kandidat.

/ritzau/