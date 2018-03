Gylden bagdør til EU

Malta

Malta har et af de mest kendte statsborgerskab for investeringer-programmer. Ifølge OCCRPs oplysninger har flere end 1.100 personer gjort brug af det, og det har indbragt mere end seks milliarder kroner. Hvem der køber dem er hemmeligt. Men tre kendte russiske milliardærer fik angiveligt maltesisk pas i 2016 – Arkadij Volosj, Boris Mints og Alexander Nesis. De er alle tre på Det Hvide Hus’ såkaldte Kreml-Liste. Det er ikke en sanktionsliste, men en liste over hovedrige personer som formodes at være tæt forbundet med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Østrig

Selv om landet ikke officielt har et statsborgerskab for investeringer-program, har visse udlændinge alligevel fået en fremskyndet adgang. En af dem er ifølge OCCRP den tidligere russiske præsident Boris Yeltsins datter. Hendes mand er i øvrigt den russiske milliardær Oleg Deripaskas svigerfar.

Litauen

I 2017 blev to russere Jurij Artjakov og Anton Treusjnikov, der formodes at være en del af den russiske præsident Putins inderkreds, frataget deres tilladelse til at bo i landet. Litauen vil ikke oplyse, hvem der ellers har fået adgang. Ifølge OCCRP har Litauen siden 2013 enten afvist anmodninger om statsborgerskab eller frataget statsborgerskaber for flere end 100 personer med begrundelsen, at de var en trussel mod landets sikkerhed.

Bulgarien

Ansøgere kan få statsborgerskab inden for et år ved at investere en million euro svarende til 7,45 millioner kroner. Ifølge OCCRP kan ansøgere desuden skyde genvej til et statsborgerskab ved at låne penge til investeringerne gennem en lokal bank, First Investment Bank of Bulgaria, og reelt kun betale trekvart millioner kroner i udgifter til banken for det.

Ungarn

Efter kritik fra offentligheden blev en populær ordning i Ungarn sidste år sat på hold. Med programmet kunne ansøgere købe sig adgang til landet ved at investere mere end to millioner kroner i obligationer i en håndfuld virksomheder i landet. Ifølge OCCRP var det uklart, hvor pengene havnede, da flere af disse virksomheder desuden var registreret i skattely, og deres egentlige ejere var skjult. Flere end 5.000 kinesere skal bl.a. have købt obligationer og indbragt landet næsten 12 milliarder kroner.

Letland

Siden 2010 har et populært visa-program angiveligt indbragt Letland mere end 11 milliarder kroner via 17.000 ansøgere. Det er især russere, kinesere, ukrainere og kasakhere, der har købt adgang. Ifølge OCCRP har programmet været populært blandt flere af Putins allierede såsom Arkadij Rotenberg og ledere af statsejede russiske selskaber såsom den russiske energigigant Gazprom.

Cypern

Den kendte statsborgerskab for investeringer-ordning har, ifølge et læk af officielle dokumenter som OCCRP har adgang til, indbragt Cypern i omegnen af 35 milliarder kroner. I øjeblikket kræver det angiveligt en investering i landet på minimum 15 millioner kroner. De 1.700 personer, der har købt sig adgang, er foruden personer fra Kina, Iran og Saudi-Arabien blandt andet milliardærer fra Rusland. Herunder Oleg Deripaska, som er på Det Hvide Hus’ Kreml-Liste over personer, der er tæt på Putin.

Tekst: Eva Jung