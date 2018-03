Guvernør indstiller test af selvkørende biler efter ulykke

Arizonas guvernør har suspenderet køretjenesten Ubers test af selvkørende biler i delstaten. Det sker efter en ulykke i sidste uge, der kostede en 49-årig kvindelig fodgænger livet.

I et brev til Ubers administrerende direktør, Dara Khosrowshahi, skriver guvernør Doug Ducey, at han har set politiets video fra ulykken.

Han tilføjer, at han finder videooptagelserne "forstyrrende og alarmerende", og at de derfor sætter spørgsmålstegn ved, om Uber fremover kan teste sine biler i delstaten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Uber har brugt Arizona til at teste sine selvkørende biler i en længere periode. Det skyldes ikke mindst delstatens gode vejrforhold, åbne vejsystem og lempelige regulering.

I Arizona er det således ikke påkrævet, at selskabet rapporterer oplysninger om antallet af uheld til myndighederne.

Politiet i Arizona har frigivet en 22 sekunder lang video, der viser en kvinde, der går ud på en vej, lige før en Uber-bil rammer hende.

Bilen var selvkørende, men havde en person siddende bag rattet som backup, oplyser politiet.

Backup-chaufføren kigger ifølge politiet ned, da bilen rammer den 49-årige kvinde og virker chokeret over påkørslen.

Eksperter, der har set videoen, siger til nyhedsbureauet AP, at bilens sensorer burde have opfanget kvinden og stoppet bilen i tide.

Ulykken, der fandt sted i byen Tempe, er den første dødsulykke med en selvkørende bil i USA.

Uber valgte efter ulykken at stoppe alle test af selvkørende biler i både Arizona, Pittsburgh, San Francisco og Toronto.

The New York Times kunne fredag berette, at Ubers egne rapporter afslører, at selskabets selvkørende biler er fyldt med problemer.

Problemerne skulle blandt andet opstå, når bilerne passerer vejarbejde.

/ritzau/

Pornostjerne sagsøger Trumps advokat for ærekrænkelse

Stormy Daniels føler sig krænket over, at Donald Trumps advokat har forsøgt at fremstille hende som en løgner.

Stormy Daniels har indledt et søgsmål mod Donald Trumps advokat for æreskrænkelse.

Den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels sagsøger præsident Donald Trumps advokat Michael Cohen for ærekrænkelse.

Det sker, efter at Cohen har udfordret hendes påstand om, at hun har haft sex med Trump.

Det viser retsdokumenter indleveret ved en føderal domstol i Los Angeles mandag.

Stormy Daniels' advokat hævder således, at "Cohen forsøgte at få frøken Clifford til at fremstå som en løgner, man ikke kan stole på, og at påstanden om hendes forhold til Trump ikke er sand".

Advokat Michael Avenatti henviser til pornostjernens rigtige navn, Stephanie Clifford.

Han siger, at Michael Cohen har "vildledt det amerikanske folk", og at Daniels fortæller sandheden.

Sagsanlægget kommer i kølvandet på et interview i CBS-programmet "60 Minutes", der blev vist på amerikansk tv natten til mandag dansk tid.

Her fortalte Stormy Daniels, at hun var blevet truet til tavshed om et tidligere seksuelt samvær med Donald Trump tilbage i 2006, da Trump allerede var gift med sin nuværende hustru, Melania Trump.

Stormy Daniels fortæller i interviewet, at hun blev truet af en mand på en parkeringsplads i Las Vegas i 2011.

- En mand kom hen til mig og sagde "lad Trump være i fred. Glem historien", siger hun.

Ifølge Daniels indgik hun op til præsidentvalget i 2016 en fortrolighedsaftale, som skulle forhindre hende i at fortælle om forholdet mellem de to.

6. marts i år sagsøgte hun dog præsidenten for ikke at have underskrevet aftalen og tilbød at tilbagebetale de 130.000 dollar, hun havde modtaget i forbindelse med aftalen.

Det Hvide Hus afviser Daniels' påstand mod Trump.

- Præsidenten har klart, tydeligt og konsekvent afvist disse anklager, siger talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah.

- Den eneste person, der har været inkonsekvent, er den, som er kommet med anklagerne, siger han.

Talsmanden tilføjer, at Donald Trump ikke tror på, at Stormy Daniels er blevet truet af nogen.

/ritzau/Reuters

Brasiliansk domstol afviser korruptionsdømte Lulas appel

Medmindre højesteret kommer frem til den modsatte afgørelse 4. april, ser det skidt ud for ekspræsidenten.

En gang var Luiz Inacio Lula da Silva en af verdens mest populære ledere, men efter en korruptionsskandale er han kommet i unåde blandt mange brasilianere.

En brasiliansk domstol har afvist tidligere præsident Luiz Inácio Lula da Silvas appel mod en korruptionsdom på 12 års fængsel.

Mandagens afgørelse følger en tidligere afgørelse fra samme appeldomstol i Porto Alegre om at opretholde Lulas dom for korruption og hvidvaskning af penge.

Dermed er sandsynligheden, for at den tidligere præsident rent faktisk bliver sat bag tremmer, øget. Medmindre landets højesteret træffer den modsatte afgørelse 4. april, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I slutningen af januar i år blev tre dommere ved appeldomstolen i Porto Alegre enige om, at Lula har taget imod bestikkelse og hvidvasket penge. De forlængede endda fængselsstraffen fra ni et halvt år til 12 år og en måned.

Lula har erklæret sig uskyldig i anklagerne og kalder hele sagen mod ham for en løgn, skriver nyhedsbureauet AFP.

Lula blev i juli sidste år idømt ni et halvt års fængsel for bestikkelse. Blandt andet kom det frem, at han havde fået foræret en villa fra byggefirmaet OAS. Det skulle være betaling for at sikre en byggekontrakt med det statslige olieskab Petrobras.

Den 72-årige socialist og tidligere fagforeningsleder var Brasiliens præsident fra 2003 til 2010. I den periode blomstrede den brasilianske økonomi på grund af landets store eksport af råvarer.

Lula har stadig en teoretisk mulighed for at kunne stille op ved præsidentvalget, der finder sted i oktober. Han vil således igen være valgbar, hvis dommen mod ham omstødes ved højesteret.

Kandidaterne ved præsidentvalget skal senest 15. august lade sig registrere. Ethvert partis kandidat kan dog blive udskiftet frem til tre uger før valgdatoen 7. oktober.

/ritzau/

Medie: Nordkoreas Kim Jong-un besøger Kina

Kim Jong-un besøger Kina på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om topmøde mellem ham og præsident Trump.

Kim Jong-un skulle efter sigende have besøgt Kina. Besøget har tilsyneladende fundet sted uden at verdens medier har opsnappet det.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har besøgt Kina, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Japanske medier rapporterer, at et nordkoreansk tog ankom til Beijing med et enormt sikkerhedsopbud. En talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium afviser imidlertid ethvert kendskab til situationen.

Heller ikke nordkoreanske medier har rapporteret om den nordkoreanske leders påståede besøg.

Men tre kilder med kendskab til forholdene bekræfter over for Bloomberg, at det var den nordkoreanske leder, som ankom til Beijing i tog. Kilderne angiver ikke, hvor længe Kim skal være i den kinesiske hovedstad, eller hvem han skal møde.

Det sker på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om et kommende topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og lederen af det kommunistiske regime i Pyongyang.

Kim Jong-un har ikke forladt Nordkorea, siden han overtog magten efter sin far, Kim Jong-il, der døde i 2011.

Kim skal møde den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea sidst i april, mens mødet mellem Kim og Trump ventes at finde sted i maj.

Nordkoreas udenrigshandel har lidt stærkt under skærpede sanktioner, som blev støttet af Kina i FN's Sikkerhedsråd. Omkring 90 procent af Nordkoreas udenrigshandel går gennem Kina.

/ritzau/Reuters

Nødarbejdere finder 2400 døde dyr i Colombia efter oliespild

Cirka 70 familier, der bor i det berørte område, har modtaget lægehjælp for opkast, hovedpine og svimmelhed.

Arbejdere fra det statslige colombianske oliefirma Ecopetrol prøver at rense floden, hvor et olielæk har medført alvorlige konsekvenser for dyrelivet de seneste 25 dage.

Et olieudslip i det nordlige Colombia kan have dræbt flere tusinde dyr og gjort adskillige familier syge.

Det oplyser landets miljøministerium, der har iværksat en efterforskning af sagen.

Hvis det viser sig, at det colombianske olieselskab Ecopetrol "har skjult oplysninger, der kunne have hjulpet til at forhindre denne hændelse, står selskabet over for drastiske sanktioner".

Det oplyser miljøminister Luis Gilberto Murillo på regeringens hjemmeside.

Spildet, der består af 600 tønder olie, begyndte ved byen Barrancabermeja tidligere på måneden. Det rapporterer lokale medier.

Udslippet strækker sig over 24 kilometer i floden Lizama og 20 kilometer i Sogamoso-floden.

Nødarbejdere har fundet 2400 døde dyr og reddet 1300 andre, der stadig var i live. Dyrene omfatter blandt andet fisk, fugle og krybdyr. Det oplyser Claudia Gonzalez, der er direktør for miljømyndigheden Anla, ifølge RCN Radio.

Imens har cirka 70 familier, der bor i området, modtaget lægehjælp for flere symptomer, herunder opkast, hovedpine og svimmelhed.

Oliespildet har desuden berørt flere end 1100 træer.

Colombias miljøministerium oplyser, at det vil undersøge, hvordan olien er lækket.

Lækket er sket fra en inaktiv brønd, og miljøministeriet anklager Ecopetrol for ikke at have gjort nok for at inddæmme olien.

Den colombianske regering har beordret olieselskabet til at kompensere fiskere og andre personer, der er blevet ramt af udslippet.

/ritzau/dpa