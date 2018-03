Guld til milliarder regnede ned fra himlen i Sibirien

Det var en stille og rolig torsdag, da det pludselig begyndte at regne med guld ned over en sibirisk lufthavn.

Lugen på et fly åbnede sig pludselig under take-off, og ud flød rigdomme på flyvebanen, skriver Siberian Times ifølge USA Today.

Lugen åbnede sig, efter at flyet havde oplevet problemer i forbindelse med afgang fra lufthavnen.

Om bord var omkring ni tons guld og andre værdifulde metaller, oplyser landets Indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

I alt havde flyets last en værdi af 368 mio. dollar, eller hvad der svarer til lidt over 2,2 mia. kr.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is — The Siberian Times (@siberian_times) March 15, 2018

Hvis du vil på guldopdagelse, fandt hændelsen sted i lufthavnen i Yakutsk i det østlige Sibirien, og angiveligt drejede det sig om 172 guldbarrer, hvilket svarer til 3,4 ton guld, der var spredt ud over landingsbanen.

Flyet landede kort efter på et sted 26 km fra lufthavnen i Yakutsk.

En officiel undersøgelse af hændelsen skal nu foretages af myndighederne.