Guatemala følger USA og flytter ambassade til Jerusalem

Guatemala City. Det centralamerikanske land Guatemala vil flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Det oplyser Guatemalas præsident, Jimmy Morales, i et opslag på Facebook søndag aften.

Udmeldingen kommer i kølvandet på et møde mellem den guatemalanske præsident og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

For knap tre uger siden erklærede USA's præsident, Donald Trump, Jerusalem for Israels hovedstad. Præsidenten fremlagde samtidig planer om at flytte USA's ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Og nu har Guatemala som det første land siden da officielt meldt ud, at man også har planer om at flytte sin ambassade til Jerusalem.

Trumps beslutning var kontroversiel, da den brød med mange års international konsensus. Det internationale samfund fastholder således, at Jerusalems status skal fastlægges gennem forhandlinger mellem parterne.

Alle lande har derfor hidtil haft deres ambassader i Tel Aviv.

Som reaktion på USA's beslutning stemte 128 lande - heriblandt Danmark - torsdag for en resolution i FN's Generalforsamling. Den kræver, at USA ændrer sin beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Guatemala var dog et af ni lande, der stemte imod resolutionen, og landet føler altså også i USA's fodspor ved at flytte ambassade.

USA er en vigtig allieret og økonomisk støtte for Guatemala.

Forud for afstemningen i FN's Generalforsamling havde Donald Trump gjort det klart, at afstemningen ville have betydning for USA's fremtidige forhold til de lande, der gik imod USA i spørgsmålet om Jerusalem.

Israel betragter Jerusalem som sin hovedstad og har blandt andet placeret parlamentet og højesteret i den hellige by. Palæstinensere opfatter dog også store dele af Jerusalem som sit hellige land.

/ritzau/Reuters