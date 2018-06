#VM2018

Gruppe F - Tysklands første lille bump på vejen mod triumfen

Tyskland ikke noget at klage over, når det gælder modstanderne i gruppespillet: Sverige er hårdtarbejdende, men kun til at give begrænset modstand, og det samme kunne man for så vidt sige om Sydkorea og Mexico. Sidstnævnte har flest talenter at spille på, men det vil ikke være nok til at skabe problemer for tyskerne.