#VM2018

Gruppe A - åbningskamp mellem turneringens to dårligste hold

Åbningskampen ved verdensmesterskabet i fodbold 2018 vil stå mellem Rusland og Saudi-Arabien. Eller - for nu at sige det på en anden måde - mellem de to dårligste hold i turneringen, hvis man skal tro FIFAs rangliste. Gruppen er dog fint afbalanceret: Uruguay forventes at nå de sidste 16, mens både Rusland og Egypten kan håbe på at følge dem.