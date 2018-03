Grundlægger af musikprojekt for børn i Venezuela er død

Dirigenten Jose Antonio Abreu, som har grundlagt orkesternetværket El Sistema, der har givet 900.000 fattige børn i Venezuela en musikuddannelse, er død, 79 år, skriver avisen El Universal.

Abreu døde lørdag efter at have kæmpet mod flere sygdomme, efter at han for flere år trak sig fra arbejdet i El Sistema.

- Tak til maestro Jose Antonio Abreu for den smukke arv, som han har efterladt til Venezuelas ungdom, drenge og piger, skriver landets uddannelsesminister Elías Jaua i et mindeord på Twitter.

Gustavo Dudamel, som er dirigent for Los Angeles Symfoniorkester, udtrykker "hengiven kærlighed og evig taknemmelighed til sin mentor i El Sistema".

Læs også Venezuela udskyder præsidentvalg efter oppositionens boykot

I lighed med 900.000 andre børn fik Dudamel som barn lov til at deltage i Abreus's program, der siden 1975 har sikret børn gratis musikuddannelse.

- Det drejer sig drenge, der blev redde fra narkotika og vold. Bare det at få en dreng til at aflægge prøve med et instrument, hvor han ellers ville hænge på et gadehjørne og røget hash, er i sig selv en milepæl, sagde Abreu til AFP for nogle år siden.

75 procent af de børn, der har været eller er i netværket, er fattige og kommer typisk fra tilbagestående landlige områder.

Over 10.000 lærere er tilknyttet systemet i Venezuela, hvor det hele begyndte med 11 musikere i en kælder i Caracas.

Læs også Venezuelas opposition boykotter præsidentvalg i protest

Det internationalt anerkendte uddannelsesprojekt El sistema er på grund af dets succes blevet kopieret i over en snes lande. Simon Bolivar Youth Orchestra er systemets flagskib - et orkester, som består af 200 unge musikere, der i dag er blandt verdens mest velrenommerede.

Få kendte Abreus personlige baggrund og private tilværelse liv. Han innovative læringsmodel er blevet kopieret i over 50 lande og blandt andet blevet belønnet med priser fra Unesco.

/ritzau/AFP