Grindehval dør efter at have spist 80 plastikposer

Folk brugte bøjer til at holde en lille grindehval flydende, og de skærmede den fra solen med en paraply, men altsammen var det ikke nok til at forbedre hvalens miserable tilstand:

Under det frugtesløse redningsforsøg gylpede hvalen fem plastikposer op, inden den døde. En efterfølgende obduktion afslørede, at pattedyret i maven havde flere end 80 plastikposer med en samlet vægt på otte kilo, oplyser The Guardian.

De mange plastikposer gjorde det umuligt for hvalen at indtage føde, forklarer marinbiolog og underviser på Thailands Kasetsart Universitet, Thon Thamrongnawasawat:

»Hvis en grindehval har 80 plastikposer i maven, så dør den,« siger han til The Guardian.

Hvalen blev lokaliseret mandag i Songkhla-kanalen i det sydlige Thailand tæt på grænsen til Malaysia.

Thailand er en af verdens største forbruger af plastikposer, og ifølge marinbiologen dør mindst 300 store havdyr som grindehvaler, delfiner og havskildpadder hvert år i thailandske farvande.

»Det er et kæmpeproblem,« forklarer Thon Thamrongnawasawat over for The Guardian og tilføjer: »Vi bruger rigtig meget plastik.«

I sidste måned meldte regeringen i Thailand ifølge ABC News, at den overvejer afgift på engangsposerne.

En ny rapport advarer om, at mængden af plastik i havene kan tredobles over det næste årti, medmindre affaldet bliver samlet op.