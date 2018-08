Grækenland river tusinder af huse ned efter dødsbrand

Athen. Grækenland vil rive tusindvis af ulovligt opførte bygninger ned, oplyser premierminister Alexis Tsipras tirsdag.

Meldingen kommer to uger efter den voldsomme skovbrand ved Athen, der kostede 91 mennesker livet.

Da flammerne hastigt nærmede sig hovedstaden, blev mange mennesker fanget i de smalle og labyrintiske gader og døde i branden.

Derfor går myndighederne nu omgående i gang med nedrivningen af 3200 bygninger alene i Attica-regionen, der også omfatter Athen, siger Tsipras.

- Kaosset med uregerligt byggeri, der udgør en trussel mod menneskeliv, kan ikke længere tolereres, siger premierministeren i en tale i byen Lavrio, ikke langt fra Mati hvor 91 mennesker omkom i branden den 23. juli.

Ulovligt byggeri har i årtier været udbredt i Grækenland, hvor bureaukratiet er tungt og korruption ikke er ualmindeligt.

I Mati var der ifølge myndighederne snesevis af ulovligt opførte bygninger, som blokerede for de flugtveje mod kysten, som ellers er lovfæstet i Grækenland.

Katastrofen har haft politiske konsekvenser for den græske minister for civilforsvaret, Nikos Toskas, som trådte tilbage fra sin post i sidste uge.

Mandag blev de øverste chefer for politiet og brandvæsnet skiftet ud.

Tsipras' regering har afvist beskyldninger fra oppositionen om at have sovet i timen. Premierministeren påpeger, at der blev opført masser af huse på ulovlig vis under tidligere regeringer, uden at nogen myndighed reagerede.

/ritzau/Reuters