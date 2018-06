Google dropper omdiskuteret aftale med USAs forsvar efter oprør blandt ansatte

Google har besluttet ikke at forny en kontrakt med USAs forsvarsministerium, hvor it-giganten skulle bidrage med kunstig intelligens til at opspore mål.

Det sker efter intern uro i Google om projektet. Det bekræfter kilder i selskabet til nyhedsbureauet Reuters og BBC.

Det pågældende projekt går under navnet Maven.

En gruppe af medarbejdere i Google har gjort oprør mod, at selskabets teknologi skal indgå i krigsførelse.

De har peget på, at det støder sammen med Googles og moderselskabet Alphabets erklærede princip om ikke at begå noget ondt.

De har også peget på risikoen ved at slippe kunstig intelligens løs i dødelige kampsituationer.

Google har fredag fortalt medarbejderne, at det ikke vil forny den pågældende kontrakt med USAs forsvarsministerium. Den udløber i marts næste år, siger kilderne.

Men Kate Conger fra teknologimediet Gizmodo siger til BBC, at Google næppe har meldt sig ud af projektet, og selskabet har formentlig ikke udelukket at arbejde for den amerikanske hær i fremtiden.

Ifølge kilderne har Google mod betaling hjulpet USAs hær med at opsøge mål gennem avancerede analyser af billeder taget fra droner.

Over 4600 ansatte i Google har skrevet under på en protestskrivelse. Den opfordrer Google til at trække sig ud af aftalen med Pentagon. Mindst 13 ansatte har de seneste uger sagt op på grund af deres modvilje over for projektet. Det siger en af kilderne til Reuters.

Kontrakten, som Google har med forsvarsministeriet, skal have en værdi af 64 millioner kroner, skriver BBC.

Google siger kortfattet, at det ikke ønsker at kommentere interne papirer og oplysninger i selskabet.

