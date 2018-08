Glemt stykke af Berlinmuren fundet midt i Berlin

20 meter af Berlinmuren har i årtier stået gemt og glemt i et krat midt i den tyske hovedstad. En gruppe lokale borgere fandt murstykket under en byvandring i Mitte-området omkring den tyske efterretningstjenestes hovedkvarter.

»Jeg er helt forbløffet over, at der stadig er uopdagede stykker af muren,« siger bydelspolitiker Ephraim Gothe, SPD, der havde inviteret til gåturen ad bydelens »grønne veje«, hvor det uventede fund blev gjort i juni.

Offentliggørelsen har dog ventet til nu, hvor Berlin højtideligholder 57-året for murens opførelse og mindes den ofre. Den 13. august 1961 begyndte det daværende DDR at bygge den mur uden om Vestberlin, hvor mindst 140 mennesker over de næste 28 år måtte lade livet i deres forsøg på at flygte til Vesten.

Murmuseet i Berlin har bekræftet, at der er tale om et originalt stykke af muren, og at det nu vil blive markeret og beskyttet som mindesmærke. Museet regner med, at der er flere uopdagede stykker af muren rundt om i Berlin. I januar i år kom det frem, at en lokalhistoriker havde opdaget et 80 meter langt stykke af muren i bydelen Pankow – og holdt det hemmeligt i 18 år.

Muren gik hele vejen rundt om Vestberlin og især uden for de tættest bebyggede dele ventes der stadig at være uopdagede dele af det 155 kilometer lange bygningsværk.

Det nyopdukkede murstykke står dog i bydelen Mitte, i området nordvest for krydset Invalidenstraße og Chaussestraße, hvor man også finder det naturhistoriske museum.

Murstykket står tilbagetrukket fra selve hovedmurens forløb – det er måske også derfor, det ikke er blevet opdaget før nu. Stykket blev bygget senere som forstærkning af grænseovergangen ved Chausseestraße. Her faldt de sidste skud under et flugtforsøg over muren, få måneder inden den blev officielt åbnet.

8. april 1989 skød østtyske grænsesoldater varselsskud efter to unge mænd, som derefter opgav deres forehavende om at springe over grænsebommen. Skuddene var i direkte modstrid med DDR-lederen Erich Honeckers beslutning fra 3. april 1989 om at ophæve den stående ordre til grænsesoldater om at skyde på flygtende medborgere.

Honeckers ophævelse af det forhadte »Schießbefehl« ved muren var en reaktion på politisk pres efter drabet på den kun 20-årige Chris Gueffroy, der blev skudt under et flugtforsøg over muren 5. februar 1989. Han blev den sidste flygtning, der døde som følge af skud ved Berlinmuren. Den blev endegyldigt åbnet om aftenen 9. november 1989.