Gennembrud for Merkel: Grækenland klar til at tage asylansøgere tilbage fra Tyskland

Tysklands trængte kansler Angela Merkel kan notere sig en vigtig sejr forud for dagens afgørende EU-topmøde om migration.

Grækenland har meldt sig klar til at tage imod asylansøgere fra Tyskland som led i en bilateral aftale mellem de to lande.

»Vi er ligeglade med, at vi måske vil få nogle tilbagevendte fra Tyskland, hvis det hjælper med at give et signal til smuglerne (om at Europa håndterer udfordringerne med illegal migration, red.),« siger den græske premierminister Alexis Tsipras til Financial Times.

»Vi er nødt til at finde en fremgangsmåde inden for rammerne af international ret, som gør det muligt at fordele byrden og undgå en uretfærdig situation for frontlinjelandene (Italien, Grækenland, Spanien, red.), men også for Tyskland,« siger Tsipras.

»For det er ikke fair, at alle tager til Tyskland, hvis vi mener, at der er tale om et europæisk problem.«

Genstridigt Italien

Tsipras’ åbning er en væsentlig fjer i hatten for Angela Merkel, der har udtalt, at hun næppe forventer en bred europæisk aftale om migration på dagens topmøde i Bruxelles. Lande som Italien, Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet er fortsat yderst skeptiske over for den tyske flygtningepolitik og vil næppe være medvillige aktører, når kansleren i dag ankommer i Bruxelles.

I stedet satser Merkel på, at det vil være muligt at forhandle bilaterale aftaler direkte med lande som Grækenland. Østrig og en håndfuld andre lande.

Trods den græske vilje til at komme kansleren i møde, kan Merkel langt fra ånde lettet op. For Merkel har brug for en aftale med Italien, hvor både ministerpræsident Conte og indenrigsminister Salvini afviser kanslerens bestræbelser på en aftale, der vil indebære tilbageføringer af registrerede flygtninge og migranter fra Tyskland til Italien.

»Vi kan ikke tage imod så meget som en eneste mere«, sagde Matteo Salvini i sidste uge til det tyske ugemagasin Spiegel. »Snarere vil vi gerne levere et par stykker tilbage.«

Migration kan blive skæbnespørgsmål

Dermed er udfordringerne skåret ud i pap for Angela Merkel, der forud for dagens EU-topmøde i Bruxelles torsdag formiddag gik på talerstolen i forbundsdagen i Berlin for at levere en regeringserklæring.

Her understregede Merkel, at hun i overensstemmelse med ønsker fra regeringspartneren CSU vil arbejde på problemerne med ’sekundærmigration’ (registrerede migranter, der søger om asyl i andre lande end deres ankomst land i EU, red.). »Migration kan blive et skæbnespørgsmål for EU«, sagde hun.

Netop spørgsmålet om sekundær migration har i de seneste uger udløst en nervekrig mellem Merkel og hendes regeringspartner, CSU i Bayern. Indenrigsminister Horst Seehofer (CSU) har sat kansleren under pres ved at varsle afvisninger af registrerede asylansøgere ved den tyske grænse, hvis ikke kansleren leverer en tilfredsstillende europæisk løsning senest på mandag.

I de seneste par dage er Seehofer imidlertid blevet væsentligt mildere i tonen.

»Jeg har stor tiltro til, at vi finder en løsning«, sagde Seehofer, da han onsdag aften lod sig interviewe af tv-værten Sandra Maischberger på ARD.

Interview med Tysklands Indenrigsminister Horst Seehofer på tv-talkshowet 'Maischberger'



Med signalerne fra Grækenland er Merkel og Seehofer kommet et skridt videre mod forsoning.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland