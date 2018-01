Går USA i stå om få timer? Kongressen kæmper for at finde en løsning på budgetkrisen

To partier og en præsident. Demokraterne og republikanerne kæmper en kamp i disse timer for at undgå en delvis regeringslukning, efter at Senatet ikke kunne blive enige om at vedtage et midlertidigt budget, så de offentligt ansatte i USA kan få løn.

Striden står ikke kun om det midlertidige budget, som lå på bordet, og som demokraterne angiveligt ville støtte. Problemet var, at USAs præsident, Donald Trump. ikke ville garantere, at de såkaldte »dreamers« - børn af ulovlige indvandrere - kunne få lov til at blive i landet. Det var demokraternes krav om modydelse for at stemme for.

Så Senatet kunne ikke få forslaget igennem, fordi det ikke krævede simpelt flertal, som republikanerne i princippet har, men hele 60 stemmer i Senatet, der har 100 medlemmer.

Så resultatet har foreløbig været, at flere hundrede tusinde offentligt ansatte er blevet sendt hjem fra deres arbejde, og den fulde effekt af »regeringslukningen« slår igennem, når arbejdsdagen starter i USA om få timer, hvor amerikanerne for alvor vil få det at mærke, hvis ikke Senatet når til enighed inden da.

Håb forude

Men der er håb forude, for den republikanske flertalsformand, Mitch McConnell, vil ikke risikere endnu et nederlag. Derfor har han forhandlet med demokraterne det seneste døgn om at adskille de to ting og love, at spørgsmålet om »dreamers« vil kommer op på et andet tidspunkt.

Trump ophævede sidste efterår den immunitet, som hans forgænger Barack Obama gav »dreamers«, og præsidenten har givet Kongressen indtil den 5. marts til at finde en løsning på problemet med de tusinder af unge efterkommere af ulovlige indvandrere, der lever et liv med stor usikkerhed om deres fremtid, selv om de i mange tilfælde kan få en uddannelse og et job, dog uden udsigt til at kunne blive rigtige amerikanske statsborgere.

Budgettet var også et forsøg på fra Trumps side på at få en bevilling på 1,6 mia. dollar, så han kunne komme igang med sit store projekt - at opføre en mur langs med grænsen til Mexico for at sætte en stopper for ulovlig indvandring. Det var et løfte, han gav under valgkampen, og Trump har punkt for punkt forfulgt de fleste af de løfter, han gav til sine vælgere i efteråret 2016 under præsidentvalgkampen.

Hvis regeringslukningen går igennem, så betyder det, at mange offentligt ansatte fortsat skal blive hjemme. Det rammer bredt i samfundet lige fra skoler over miljøkontrol til kultur og museer. Undtaget er de mest essentielle samfundsfunktioner som brandvæsen og politi og militæret, som under den seneste lukning i oktober 2013 var undtaget fra lukningen undtagen de civile medarbejdere, som for nogles vedkommende blev sendt hjem.

Læger og hospitaler vil også fungere, men vil dog have visse problemer, da nogle af støttefunktionerne uden for hospitalerne kan blive ramt.

Sidste gang i 2013 varede lukningen i næsten tre uger og gav store tab også for turistindustrien, fordi alle museer - undtagen dem der var finansieret privat - var lukket.

