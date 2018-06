G7-lande skælder ud på USA over straftold

Det var en venneløs amerikansk finansminister, Steven Mnuchin, som lørdag deltog i det afsluttende møde i Canada med sine kolleger fra G7-landene.

Her fik han læst og påskrevet af de store europæiske lande samt Canada og Japan, der på G7-mødet udtrykte stor vrede over, at USA har indført straftold på stål og aluminium fra 1. juni.

Det rammer EU, Canada, Mexico og Japan.

- Finansministrene og guvernørerne fra centralbankerne bad USA's finansminister om at kommunikere deres enstemmige bekymring og skuffelse, hedder det i en erklæring fra de seks lande.

De meddeler, at emnet igen skal tages op, når stats- og regeringscheferne for G7-landene senere mødes i Canada.

De seks lande mener, at præsident Donald Trump fører en vild politik over for USA's allierede, når det dybere mål er at stoppe kinesisk dumping af stålpriser.

EU bebudede mandag, at det vil svare igen med højere toldtariffer på udvalgte amerikanske varer. Det samme har Canada meldt.

Både EU og Canada vil have erklæret den amerikanske straftold ulovlig af verdenshandelsorganisationen WTO.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, advarede Mnuchin om, at USA kun har få dage til at forhindre en handelskrig med sine allierede.

Det er USA's ansvar at forhindre, at toldsagen løber helt af sporet, mente han.

/ritzau/Reuters