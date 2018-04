G7 er enig om at modsætte sig Ruslands ondsindede adfærd

Toronto. Verdens syv førende industrialiserede økonomier er enige om at modsætte sig Ruslands adfærd, som landene mener truer freden og sikkerheden.

Det oplyser en højtstående embedsmand fra det amerikanske udenrigsministerium natten til mandag efter et møde i G7 i Toronto.

- Der er enighed i G7 om at modsætte sig Ruslands ondsindede opførsel, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Han understreger, at G7-landene dog også er åbne for dialog med russerne, "mens vi holder dem ansvarlige for deres ondsindede aktiviteter og deres bestræbelser på at destabilisere nationer", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udenrigsministrene fra G7-landene mødes i disse dage til topmøde i Toronto i Canada for at drøfte de globale freds- og sikkerhedsudfordringer. Det gælder blandt andet Nordkoreas atomprogram og voksende spændinger med Rusland.

G7 består af Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, USA, Canada og Japan.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der mandag indleder et tre dage langt besøg hos præsident Donald Trump i USA, sagde i et interview med Fox News søndag, at Vesten må stå imod Ruslands angreb på de vestlige demokratier.

Han nævnte blandt andet spredningen af falske nyheder.

- Han (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) er stærk og klog. Men vær ikke naiv. Han er besat af at blande sig i vores demokratier, sagde Macron til Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP.

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, er vært for G7-mødet.

Hun havde søndag inviteret sine kolleger til en arbejdsfrokost for at diskutere krisen i Ukraine. Her har russiskstøttede oprørere taget kontrollen over en østlig region.

Efterfølgende sagde hun, at G7-medlemmerne "har vedtaget i fællesskab at støtte Ukraine".

