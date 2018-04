Fyret FBI-chef: Putin pralede af smukke russiske prostituerede over for Trump

Rusland har »de smukkeste ludere i verden«.

Sådan skal den russiske præsident, Vladimir Putin, ifølge et notat have sagt til USAs præsident, Donald Trump.

Notatet kommer fra den tidligere FBI-direktør James Comey, der blev fyret af Trump i maj sidste år.

Inden fyringen dokumenterede Comey møder og telefonopkald med Donald Trump ved hjælp af notater.

Det er redigerede kopier af flere af disse notater, der nu er blevet offentliggjort af flere amerikanske medier. Det sker i kølvandet på, at justitsministeriet har afleveret kopier af notaterne til Kongressen.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I sit første tv-interview siden fyringen sidste år fortalte James Comey natten til mandag dansk tid, at russerne kan have kompromitterende oplysninger om præsidenten, som de muligvis kan bruge til at afpresse ham.

Blandt andet fortalte Comey, at Trump boltrede sig med prostituerede på et hotel i Moskva i 2013. De prostituerede skulle angiveligt blandt andet have urineret på hinanden.

I et af sine netop offentliggjorte notater skriver James Comey, at "Trump nævnte golden showers-hændelsen", hvilket betyder at urinere på et andet menneske for at opnå seksuel tilfredsstillelse.

/ritzau/

Sydkorea: Kim Jong-un har droppet ultimativt krav til USA

Nordkorea vil ikke længere forlange en tilbagetrækning af USA's militær i Sydkorea, siger landets præsident.

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un er ifølge en sydkoreansk avis klar til at nedruste, og samtidig lade amerikanske styrker blive i Sydkorea. Det er stik i mod kravet om tilbagetrækning af amerikanske tropper, som Nordkorea længe har stået fast på.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har droppet et hidtil ultimativt krav i forhold til at indgå aftaler med Sydkorea og USA.

Kim Jong-un vil ikke forlange tilbagetrækning af USA's militærstyrker fra Sydkorea som del af en eventuel aftale om atomafrustning.

Det oplyser Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, forud for næste uges topmøde med Kim Jong-un, skriver Washington Post.

Regimet i Nordkorea har i flere år ellers stået fast på, at det har behov for atomvåben for at kunne beskytte sig mod USA's "fjendtlige politik".

Desuden har Nordkorea insisteret på, at enhver aftale om nedrustning skal ledsages af garantier for landets sikkerhed.

Og de garantier indebærer en fuldstændig tilbagetrækning af amerikanske soldater fra Sydkorea, har styret i Pyongyang sagt igen og igen.

Men Moon Jae-in, som næste fredag skal mødes med Kim Jong-un i den demilitariserede zone mellem de to lande, siger, at Nordkorea har signaleret et markant holdningsskift.

Udtalelsen faldt torsdag i præsidentens bolig, Det Blå Hus, hvor topchefer for 48 medier var inviteret til en orientering om næste uges topmøde.

- Nordkorea udtrykker dets hensigt om en fuldstændig atomafrustning. Og det fremsætter ikke krav, som USA ikke kan acceptere. Eksempelvis en tilbagetrækning af amerikanske styrker i Korea, sagde præsidenten ifølge en af Sydkoreas største aviser, som havde en repræsentant til frokostmødet.

USA har 28.000 soldater udstationeret i Sydkorea. Dertil kommer amerikanske støttetropper i Japan og på Guam, skriver Washington Post.

Hvert forår og efterår holder Sydkorea og USA fælles militærøvelser for at forberede sig på forskellige scenarier på den koreanske halvø.

/ritzau/

Medie: Trump får forsikring om ikke at være mål i Rusland-sag

Præsident Donald Trump har angiveligt fået at vide, at han ikke er et mål i Robert Muellers efterforskning.

Donald Trump skal angiveligt have fået at vide, at han bliver ikke efterforsket i forbindelse med efterforskningen af russisk indbalnding i det amerikanske præsidentvalg. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN

USAs vicejustitsminister, Rod Rosenstein, har angiveligt fortalt Donald Trump, at præsidenten ikke er et mål i særlig anklager Robert Muellers efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg News, der citerer to unavngivne kilder.

Rosenstein skal have givet oplysningen til Trump i sidste uge den 12. april.

Ifølge Bloomberg "hjalp det med at dæmpe Trumps lyst til at fyre Rosenstein eller Mueller". Efter mødet skal Trump således have fortalt, at der ikke er nogen grund til at fyre nogen af de to.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for efterforskningen af, om der var russisk indblanding i valgkampen i 2016.

Det undersøges også, om russere samarbejdede med Trump-kampagnen.

Den amerikanske avis The Washington Post har tidligere fortalt, at Trump er en del af efterforskningen.

Dog blot som emne og altså ikke som et decideret mål.

Ifølge Lisa Kern Griffin, der er tidligere føderal anklager og professor på Duke University of Law, er et mål en, der mistænkes for at have begået en forbrydelse. Et emne er en person, hvis handlinger på den ene eller den anden måde er en del af efterforskningen.

Den tidligere anklager siger dog, at Rosensteins forsikring ikke betyder, at Trump ikke senere kan blive et mål i efterforskningen.

- Det er muligt at gå fra at være et emne til at være et mål, hvis der den påkrævede opbakning til det, siger Lisa Kern Griffin.

Rusland har afvist indblanding i det amerikanske valg. Også Trump har nægtet anklagerne og kaldt undersøgelsen for en "heksejagt".

Det har startet spekulationer om, at præsidenten kunne finde på at fyre Robert Mueller eller Rod Rosenstein, der fører tilsyn med efterforskningen.

Hverken justitsministeriet eller Det Hvide Hus har over for nyhedsbureauet Reuters villet kommentere på Bloombergs meldinger.

/ritzau/Reuters

Lance Armstrong indgår millionforlig med tidligere sponsor

Den tidligere cykelstjerne slipper for en retssag, der kunne have kostet ham 100 millioner dollar.

Lance Armstrong må endnu en gang punge, efter han i nat indgik et forlig med den amerikanske stat, som har anklaget ham for bedrageri for offentlige midler i sin tid som cykelrytter.

Den tidligere amerikanske cykelsportsstjerne Lance Armstrong har accepteret at betale fem millioner dollar (30,2 millioner kroner, red.) i et forlig med U.S. Postal Service.

Det oplyser hans advokat og det amerikanske justitsministerium torsdag ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Ingen er hævet over loven. Dette forlig viser, at personer, der bedrager den amerikanske stat, vil blive holdt ansvarlige, siger advokat Chad Radler fra justitsministeriet.

Med forliget undgår Armstrong en retssag, der skulle være begyndt 7. maj ved en føderal domstol, og som kunne have kostet ham et langt større beløb.

- Jeg er glad for at få løst denne sag og komme videre i mit liv, udtaler den 46-årige Armstrong i en erklæring.

Armstrong var i de mest succesfulde år af sin karriere kaptajn for cykelholdet U.S. Postal Service, der blev sponseret af det amerikanske postvæsen.

Armstrong fik i 2012 frataget alle sine syv sejre i Tour de France, efter at det amerikanske antidopingagentur (Usada) anklagede ham for aktivt at have deltaget i et af de mest sofistikerede dopingprogrammer, sportens verden nogensinde har set.

På vegne af postvæsnet tilsluttede den amerikanske regering sig derfor et søgsmål fra Armstrongs tidligere holdkammerat Floyd Landis.

Det samlede erstatningskrav fra sagsøgerne lød på omkring 100 millioner dollar eller 600 millioner kroner.

Statens argument var, at Armstrong med sin brug af doping havde begået bedrageri for offentlige midler.

Ifølge avisen The Washington Post skal Armstrong som del af forliget også betale 1,65 millioner dollar for at dække Floyd Landis' advokatudgifter.

Efter i årevis at have afvist alle anklager om dopingmisbrug og efter at have modtaget en livstidskarantæne indrømmede Lance Armstrong i 2013 endelig, at han havde taget doping i sin karriere.

Det skete i et interview med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey.

I 2012 blev Lance Armstrongs personlige formue ifølge AFP anslået til omkring 125 millioner dollar.

Men hans fald fra tinderne har kostet ham flere lukrative sponsoraftaler.

I 2015 blev han desuden tvunget til at tilbagebetale ti millioner dollar, som han havde modtaget i bonus fra et amerikansk firma i forbindelse med sine sejre i Tour de France i 2002, 2003 og 2004.

For nylig har Armstrong ifølge The Washington Post sat sit hus i Austin i Texas til salg for 7,5 millioner dollar.

/ritzau/

83-årig er henrettet som den ældste i USAs nyere historie

22 år efter at være blevet dømt til døden er en 83-årig bombedrabsmand blevet henrettet i delstaten Alabama.

Den dødsdømte blev henrettet med en dødelig indsprøjtning. / AFP PHOTO / Schneyder Mendoza

Den amerikanske delstat Alabama har natten til fredag dansk tid henrettet den 83-årige Walter Leroy Moody Jr.

Det oplyser delstatens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den planlagte henrettelse blev kortvarigt udsat, fordi Moodys advokater havde anmodet USA's højesteret om at skåne hans liv.

Højesteretten har ikke oplyst, hvorfor den afviste appellen.

Moody er den ældste person til at blive henrettet, siden USA i 1976 genindførte dødsstraffen.

Den hidtil ældste var John Nixon, som var 77 år, da han i 2005 blev henrettet i Mississippi.

Walter Leroy Moody Jr. sendte den 16. december 1989 en pakkebombe til en statslig dommer i byen Mountain Brook, Alabama.

Ifølge anklageren ved hans retssag var Moody sur på retssystemet, fordi en domstol nægtede at annullere en dom for besiddelse af en rørbombe. Dommen forhindrede ham i at studere jura.

Otte dage før jul i 1989 åbnede dommer Robert S. Vance en pakke i sit køkken efter en dag i haven. Den efterfølgende eksplosion sprængte hjemmet, dræbte dommeren omgående og sårede dommerens hustru.

Walter Leroy Moody Jr. blev i 1991 dømt af en føderal domstol til syv gange livstid plus 400 år fængsel for eksplosionen. Domstolen fandt, at han havde sendt i alt fire pakkebomber.

En bombe til en organisation for sortes rettigheder, ligesom at Moody er blevet sat i forbindelse med pakkebombe, der dræbte en sort borgerrettighedsforkæmper.

Fem år senere blev han af delstatens domstol dømt til døden.

Henrettelsen af Walter Leroy Moody Jr. skete med en dødelig indsprøjtning. Det er den ottende henrettelse i USA i år.

Siden genindførelsen af dødsstraf i USA for 42 år siden er næsten 1500 personer blevet henrettet ifølge CNN.

/ritzau/