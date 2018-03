Fremskrittspartiet i Norge oplever stor vælgerfremgang efter skandalesag

Normalt anses det som en tabersag for et politisk parti, når en minister bliver så upopulær på den politiske scene, at personen er nødt til at trække sig. Men det lader ikke til at være tilfældet for Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet (FrP).

Siden justitsministeren i sidste uge gik af som minister, har Fremskrittspartiet oplevet usædvandlig stor fremgang i både meningsmålinger og i antallet af nye partimedlemmer. Det skriver den norske Dagsavisen.

Mens sagen har stået på, har Fremskrittspartiet fået mere end 3.400 nye medlemmer. Omvendt er der kun 14 af de omkring 15.000 eksisterende medlemmer, der har meldt sig ud.

Derudover viser nye meningsmålinger, at Fremskrittspartiet nu har opbakning fra 20,6 procent af nordmændene. Det er en fremgang på 7,8 procentpoint i forhold til målinger i februar.

Ifølge Fremskrittspartiets leder og finansminister, Siv Jensen, er fremgangen en tydelig støtteerklæring til både Sylvi Listhaug og partiets politik.

»Det er naturligt at koble det høje antal nye medlemmer til situationen omkring Sylvi Listhaug og debatten om norsk indvandringspolitik,« siger partilederen til det norske nyhedsbureau NTB.

Sylvi Listhaug trådte tilbage kun få timer før en planlagt mistillidsafstemning i Stortinget, efter at justitsministeren var blevet voldsomt kritiseret for at have besudlet mindet om terrorofrene fra Utøya.

I et Facebook-opslag skrev Listhaug, der også var også Norges indvandringsminister, at Arbeiderpartiet (AP) mener, at »terroristernes rettigheder er vigtigere end national sikkerhed«. Opslaget indeholdt et billede af maskerede, bevæbnede krigere.

Den nu forhenværende justitsminister er en kendt fortaler for en stram indvandringspolitik, og hendes opslag var en reaktion på, at Arbeiderpartiet havde stemt imod et lovforslag, der ville skabe mulighed for at tage statsborgerskabet fra personer, man mener, udgør en trussel mod Norge.

Forslaget var især rettet mod personer, der havde været fremmedkrigere. Fratagelsen af statsborgerskabet skulle kunne foretages uden om domstolene, men ville kun gælde nordmænd med dobbelt statsborgerskab.

Efter fem dage med hård kritik slettede Listhaug indlægget og undskyldte over for Stortinget. Det ændrede dog ikke på, at hun stod til at måtte gå af efter et mistillidsvotum, fordi regeringens støtteparti, Kristeligt Folkeparti, var utilfreds med hende.

Efterfølgende har Sylvi Listhaug kaldt kritikken som en »heksejagt«. Hun blev efter sin afgang bakket op af den danske udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), der i et opslag på Facebook skrev:

»Det er sket efter en, efter min mening, fuldstændig overdreven og hysterisk debat om en Facebook-opdatering, som Sylvi skrev om Norges politik over for fremmedkrigere for et par uger siden.«

Sylvi Listhaug fortsætter som medlem af Stortinget.