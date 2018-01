Fredag går der fisk i Europaudvalget

Det handler om fisk – masser af fisk – herunder sardiner, tun, makrel og senegalesisk kulmule. De svømmer rundt i Marokkos fiskerizoner, og en del fanges af fartøjer fra EU-lande.

Det sker i henhold til en aftale mellem EU og Marokko, der til gengæld får en årlig modydelse af EU på 30 millioner euro – knap 225 millioner kroner.

Aftalen udløber til sommer og skal derfor genforhandles, og fredag beder udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og fiskeriminister Karen Ellemann (V) derfor om mandat i Europaudvalget, så Danmark kan give grønt lys til, at forhandlingerne går i gang.

Men flere partier vil kun give et gult lys, andre endda et rødt. Det gælder eksempelvis Enhedslisten, mens Socialdemokratiet og de Radikale er skeptiske og kræver gode svar fra regeringen. For sagen handler nemlig ikke kun om tonsvis af sardiner og andet godt fra havet.

Den drejer sig også om, at fiskeriaftalen omfatter et større område i det nordvestlige Afrika, som Marokko besatte tilbage i 1975. Om­rådet hedder Vestsahara, og besættelsen er ulovlig.

Det har både FNs Sikkerhedsråd og Den Internationale Domstol stadsfæstet gentagne gange, og det EU enig i.

Næsten 92 procent af de fisk, EU fanger i dag i henhold til aftalen, kommer ifølge NGOen Afrika Kontakt fra Vestsahara og altså ikke fra Marokko, og EU-Domstolen mener, at aftalen lugter.

Så sent som i sidste uge fastslog EU-Domstolens generaladvokat, Melchior Wathelet, at EU ikke har ret til at indgå fiskeriaftaler, der inkluderer vandene ud for det besatte Vest­sahara. Hans udtalelse er et såkaldt forslag til, hvordan den sag, som kommer til at køre ved EU-Domstolen, bør falde ud.

Vestsahara Vestsahara er en tidligere spansk koloni i det nordvestlige Afrika. Da Spanien forlod Vestsahara i 1975, gjorde både Marokko og Mauretanien krav på området. Det samme gjorde den lokale befolkning – sahrawiernes frihedsbevægelse, Polisario, der stadig kæmper for et selvstændigt Vestsahara. Vestsahara er besat af Marokko – der som det eneste FN-land anerkender besættelsen. Kilde: Afrika Kontakt Udvid faktaboks Skjul faktaboks

DF: Marokko er en »mindre bandit«

Problematikken minder en del om en anden besættelse – nemlig Israels besættelse af palæstinensisk jord. I den konflikt er der i EU både privat og offentlig boykot af israelske ­varer produceret på besat palæstinensisk jord.

Men selv om virksomheden Dansk Vejsalt i fjor droppede importen af vejsalt fra Marokko, fordi den stammer fra det besatte Vest­sahara, har striden i det nordvestlige Afrika slet ikke den samme bevågenhed, og som kortene er fordelt forud for mødet i Europaudvalget, ser det ud til, at Anders Samuelsen og Karen Ellemann får deres vilje.

I hvert fald står Dansk Folkeparti til at stemme for, oplyser partiets EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

»Vi kommer ikke til at løse den fastlåste konflikt i Vestsahara ved at stemme nej til en ­fiskeriaftale med Marokko,« siger Kenneth ­Kristensen Berth.

Han lægger ikke skjul på, at den ny aftale også kan være til gavn for danske fiskere, der hidtil kun har været omfattet i et meget begrænset omfang. Samtidig er det ifølge DF-ordføreren klart i Danmarks og EUs interesse at stå på god fod med det religiøst relativt moderate Marokko i kampen mod de militante islamister og i bestræbelserne på at holde migranterne fra Afrika på afstand af Europa.

»Marokko er en af de mindre banditter på de kanter,« siger Kenneth Kristensen Berth.

Marokko og Europas sikkerhed

Denne EU-afhængighed af det store land på den anden side af Middelhavet har senior­forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Rasmus Boserup heller ikke svært ved at få øje på.

»Det er åbenlyst. Marokko er en vigtig spiller og en strategisk partner i forhold til at holde migrationen nede – men også når det gælder Europas sikkerhed,« siger Rasmus Boserup.

Fiskeriminister Karen Ellemann understreger, at EU-Domstolen endnu ikke har afgivet sin endelige afgørelse, og at domstolen ikke er forpligtet til at følge generaladvokaten.

»Vi noterer os naturligvis generaladvokatens udtalelse, men nu afventer vi dommen og tager bestik af den, når den kommer,« fastslår ministeren i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Hun lægger samtidig vægt på, at aftalen med Marokko er i overensstemmelse med både miljømæssige og økonomisk-sociale hensyn.

»Det betyder blandt andet, at regeringen lægger vægt på, at Kommissionen i overensstemmelse med folkeretten pålægges at forhandle en fiskeriprotokol, der er til gavn for Vestsaharas lokalbefolkning,« skriver Karen Ellemann.