Fransk veganer dømt for terror for indlæg om dræbt slagter

En fransk kvinde er blevet idømt en betinget fængselsstraf for at have opfordret til terror ved at skrive på Facebook, at en slagter fik som fortjent, da han blev dræbt i et islamistisk angreb i Sydfrankrig sidste fredag.

Således skrev dyrerettighedsaktivisten om slagterens død, at »retfærdighed var sket fyldest«.

- Okay, så I er chokeret over, at en morder er blevet dræbt af en terrorist. Ikke mig. Jeg har ingen medfølelse for ham, skrev veganeren i et indlæg på Facebook.

Indlægget blev opfanget af fransk politi mandag aften. Torsdag blev kvinden stillet for en dommer i Saint-Gaudens i det sydvestlige Frankrig, hvor hun blev dømt under Frankrigs strenge antiterrorlovgivning.

Kvinden blev idømt syv måneders betinget fængsel, oplyser den lokale anklager Cecile Deprade.

Ifølge fransk lov kan enhver, der mistænkes for at billige terror eller omtale det positivt, blive straffet. Gør man det på internettet, kan det give op til syv års fængsel og en bøde på op til 100.000 euro - godt 745.000 kroner.

- Jeg kan forstå, at man elsker og forsvarer dyr, men ikke til det punkt, hvor man hader mennesker, siger advokat Franck Alberti, der er en nær ven af slagterfamilien, til avisen Le Parisien.

Den 50-årige slagter og far til to Christian Medves var en af de fire personer, der blev dræbt i et angreb i Sydfrankrig fredag i sidste uge.

Gerningsmanden blev skudt og dræbt af franske specialstyrker efter et tre timer langt gidseldrama i et supermarked. Den militante gruppe Islamisk Stat har taget skylden for angrebet.

/ritzau/AFP

Hawaii vil som sjette stat i USA tillade aktiv dødshjælp

Politikere i den amerikanske delstat Hawaii har godkendt et lovforslag, som tillader aktiv dødshjælp. / AFP PHOTO / Eugene Tanner

Politikere i den amerikanske delstat Hawaii har godkendt et lovforslag, som tillader aktiv dødshjælp.

Således godkendte statens senat torsdag forslaget med stemmerne 23 for og to imod. Repræsentanternes Hus havde i forvejen givet grønt lys til lovforslaget.

Loven tillader læger at give dødeligt syge patienter medicin, som hjælper dem til at dø.

Det sidste skridt, der mangler, før loven kan træde i kraft, er guvernørens underskrift. Guvernør David Ige har allerede sagt, at han vil underskrive loven.

Hawaii bliver den sjette stat i USA til at legalisere aktiv dødshjælp.

Lovgivningen omfatter sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre misbrug. Men modstandere mener, at den sætter fattige, ældre, syge og handicappede i fare.

Senator Breene Harimoto fortalte under den sidste debat torsdag om sin egen kamp mod kræft i bugspytkirtlen. Her sagde han, at han aldrig vil stemme for en lov, der skaber "en situation af håbløshed", som vil gøre det muligt for en læge at medvirke til døden.

- Efter en lang og smertefuld rejse og otte måneders kemoterapi kom jeg i bedring sidste år. Det var intet mindre end et mirakel.

- På grund af denne personlige erfaring føler jeg, at vi altid skal have håb og aldrig give op, sagde han.

Omvendt mener senator Russell Ruderman, at loven handler om frihed.

- Hvis du ikke mener, at det er det rigtige at gøre, så lad være med at gøre det. Men der er ingen grund til at nægte andre friheden til at leve og dø, som de vil, sagde han under torsdagens debat.

Organisationen Hawaii Family Forum udtaler i en erklæring, at den er bekymret for, at loven kan presse ældre til at gøre en ende på deres liv, således at de ikke er en byrde for deres familier.

/ritzau/AP

Trump vil hente tropper hjem fra Syrien meget snart

USA's præsident, Donald Trump, vil trække amerikanske tropper ud af Syrien "meget snart". REUTERS/Yuri Gripas

USA's præsident, Donald Trump, vil trække amerikanske tropper ud af Syrien "meget snart".

Det meddeler han torsdag på et besøg hos fabriksarbejdere i delstaten Ohio.

Her kalder han det amerikanske engagement i Mellemøsten "spild af syv billioner dollar".

- Vi trækker os ud af Syrien, altså, meget snart. Lad de andre mennesker tage sig af det nu, siger præsidenten til stor jubel blandt tilhængerne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump nævner i sin tale intet om, hvem "de andre mennesker" er, men Rusland og Iran har også et stort antal tropper i landet, hvor de støtter Bashar al-Assads regeringsstyrker.

Donald Trump siger, at det er lykkedes at drive den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) ud af landet.

- Vi har snart overtaget 100 procent af kalifatet, som de kalder det - nogle gange kalder man det "land". Vi tager det hele tilbage hurtigt, hurtigt, siger præsidenten.

USA har flere end 2000 tropper udstationeret i det østlige Syrien. Her samarbejder de med lokale militser i kampen mod Islamisk Stat.

Trumps udmelding torsdag står i skarp kontrast til USA's officielle strategi, der blev annonceret i januar under den nu fyrede udenrigsminister, Rex Tillerson.

Tillerson argumenterede for, at USA skulle beholde sine tropper i Syrien for at forhindre IS og al-Qaeda i at vende tilbage.

Efter Rex Tillerson blev fyret som udenrigsminister, vil præsidenten altså tilsyneladende trække sine tropper hjem hurtigst muligt.

- Vi har brugt syv billioner dollar i Mellemøsten. Og ved I, hvad vi har fået ud af det? Intet, siger Donald Trump ifølge AFP.

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium er der ingen officielle planer om at trække amerikanske tropper ud af Syrien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/

Palæstinensisk bonde er dræbt i israelsk angreb i Gaza

En palæstinensisk landmand blev dræbt og en anden person såret, da de blev ramt af projektiler fra en israelsk kampvogn fredag.

Det oplyser en talsmand for sundhedsministeriet i Gaza.

Hændelsen sker samme dag, som palæstinensere har planlagt protester langs grænsen til Israel.

Det israelske militær afviser foreløbigt at kommentere sagen.

Talsmanden for sundhedsministeriet oplyser, at den 27-årige landmand blev dræbt nær byen Khan Younis.

Palæstinensere i Gazastriben vil fredag påbegynde en seks uger lang protest langs den israelske grænse.

Arrangørerne har tidligere sagt, at de forventer tusinder af deltagere - blandt andet mange storfamilier. Ved aktionerne vil der blive bygget teltbyer fem forskellige steder langs den skrøbelige grænse.

De palæstinensiske protester er et krav om, at palæstinensere, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, skal kunne vende tilbage.

Det israelske militær har indsat over 100 skarpskytter ved grænsen til Gaza forud for den planlagte demonstration.

Protesterne skal ifølge planen vare til 15. maj.

/ritzau/Reuters