Fransk stjerneskuespiller anklaget for voldtægt

Den franske skuespiller Gérard Depardieu er anmeldt for voldtægt og andre seksuelle overgreb, oplyser en kilde ved anklagemyndigheden i Paris, der har indledt en forundersøgelse af sagen.

Gennem sin advokat afviser skuespilleren alle anklager.

Depardieu er "forbløffet over indgivelsen af denne anmeldelse og afviser bestemt enhver anklage om overgreb, voldtægt eller anden kriminel handling," siger advokaten, Hervé Termime, til tv-stationen BFMTV.

Kilden ved anklagemyndigheden siger, at en kvinde indgav anmeldelsen mandag.

Avisen Le Parisien og BFMTV meddeler begge, at der er tale om en 22-årig komiker og danser, som har fået undervisning af Depardieu.

De to kender hinanden, fordi Depardieu er en ven af den 22-årige kvindes far, siger kilder til Le Parisien.

De påståede overgreb skal have fundet sted i den 69-årige skuespillers hjem i Paris den 7. august og 13. august.

Depardieus advokat siger, at han beklager, at sagen nu er blevet offentligt kendt, og at han er overbevist om, at hans klient vil blive renset for anklagerne.

Depardieu er en af Frankrigs mest kendte skuespillere, også internationalt. Han har medvirket i mere end 180 film.

I 2013 vakte det furore i Frankrig, da Depardieu flyttede fra sit hjemland i protest mod den daværende franske regerings planer om at indføre en ny skat for de mest velhavende.

I stedet rykkede Depardieu til Rusland, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, inviterede på middag og tilbød den franske skuespiller russisk statsborgerskab.

Det takkede Depardieu ja til. Han har siden rost Putin i medierne.

