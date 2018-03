Fransk politi skyder og dræber gidseltager: Tre gidsler er dræbt

Frankrig blev i dag ramt af endnu en gidseltagning og terrorangreb, der bliver sat i forbindelse med den ekstremistiske terrororganisation Islamisk Stat.

Efter først at have stoppet en bil og dræbt én af passagerne, blev en betjent derefter skudt i skulderen. Til sidst tog den uneg attentatmand omkring middagstid flere gidsler i et supermarkedet Super U i byen Trèbes i Sydfrankrig. Tre mennesker blev dræbt, inden politiet stormede supermarkedet og dræbte attentatmanden. Den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, bekræftede på et pressemøde, at der er tale om en 26-årig fransk-marrokaner ved navn Redouane Lakdim, der var kendt af politiet i forvejen for småkriminalitet og besiddelse af narko. Specialstyrker fra gendarmeriets antiterrorkorps GIGN var til stede ved supermarkedet.

Gerningsmanden har tidligere været under overvågning, men politiet har ikke anset ham for at være en trussel eller for at være radikaliseret. Derfor mener man, at han har handlet impulsivt på egen hånd, skriver Reuters. De franske myndigheder oplyser, at de betragter sagen som en terrorhændelse.

Blandt de dræbte er supermarkedets slagter, fortæller byens borgmester, Eric Ménassi, til regionalavisen La Depeche. Avisen Le Figaro skrev tidligere på dagen, at attentatmanden befandt sig sammen med en 45-årig politiofficer, der lod sig udveksle med gidsler under aktionen.

Manden bag drabene bor ifølge flere medier i Carcassone, hvor politiet har ransaget hans hjem. Politiet transporterede angiveligt attentatmandens mor til supermarkedet i forbindelse med forhandlingerne med ham. Manden har ifølge lokale myndigheder erklæret Islamisk Stat troskab.

Ifølge avisen Le Depeche du Midi var fransk-marrokaneren ud over skydevåbenet bevæbnet med eller flere granater. Han skal have råbt, at det er »hævn for Syrien«. Der har samlet været tale om to episoder:

Først åbnede en mand fra en bil ild mod fire betjente fra specialkorpset CRS, som var ude at jogge nær den nærliggende by Carcasonne. Det skete kl. 9.30-10.00. Manden affyrede mindst fem skud, og en af betjentene blev ramt i skulderen. Herefter startede gidseldramaet godt en time senere i supermarkedet.

Ifølge TV-stationen LCI erklærede attenatmanden i Trèbes sig klar til at dø for Syrien, og han forlangte at få terroristen Salah Abdeslam frigivet. Abdeslam er fængslet som medskyldige i det blodige Paris-angreb i 2015.

Ifølge TV-stationen LCI tilhørte den bil, gerningsmanden kørte i, en marokkaner, som er kendt af den franske efterretningstjeneste. Trèbes ligger i det sydvestlige Frankrig omkring 100 kilometer øst for Toulouse og cirka 100 kilometer nord for den spanske grænse.